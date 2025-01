Brände in Los Angeles verzögern Scheidung von Jessica Alba

Jessica Alba (43) und Cash Warren (46) sollen sich nach 16 gemeinsamen Ehejahren getrennt haben. Berichten zufolge stehen die Hollywoodstars kurz davor, ihre Scheidung einzureichen. Wie ein Insider jetzt gegenüber Us Weekly verriet, verlangsamt sich der Prozess aber wegen der verheerenden Waldbrände in Los Angeles. "Cash ist langsam aus dem Haus ausgezogen, aber seit den Bränden verbringen sie mehr Zeit gemeinsam unter einem Dach. Es ist eine sehr stressige Zeit und sie unterstützen sich gegenseitig", erläuterte die Quelle. Die "Honey"-Darstellerin und der Filmproduzent seien aber nach wie vor dabei, die Einzelheiten ihrer Scheidung "hinter den Kulissen" zu klären und auszuarbeiten.

Wie der Informant weiter ausführte, sei es außerdem nicht das erste Mal, dass Jessica und der 46-Jährige eine Trennung in Betracht ziehen. "Sie haben viele Höhen und Tiefen erlebt, wie es in jeder Ehe der Fall ist, wenn man so viele Jahre zusammen ist", offenbarte der Tippgeber und fügte hinzu: "Sie haben es mit einer Therapie versucht und die Probleme der Vergangenheit im Laufe der Jahre aufgearbeitet." Es seien insbesondere Vertrauensprobleme gewesen, die zu vielen Streitigkeiten geführt haben. Letztendlich sei die Beziehung des Paares aber gescheitert, weil "die Romantik zwischen ihnen verschwunden war".

Jessica und Cash lernten sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennen, wo sofort die Funken sprühten. Es dauerte nicht lang und die beiden wurden zu einem Paar, bevor sie sich vier Jahre später das Jawort gaben. Im Laufe der Zeit bekamen sie drei gemeinsame Kinder: Ihre zwei Töchter Honor (16) und Haven (13) sowie ihren Sohn Hayes (7). Bis zuletzt schien die Beziehung der Schauspielerin und ihres Partners perfekt zu laufen – denn vor wenigen Monaten schwärmte Cash im Gespräch mit dem US-amerikanischen Blatt noch begeistert von der Verbindung zu seiner Frau.

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba im Februar 2008

Getty Images Jessica Alba und Cash Warren im September 2023

