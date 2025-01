Vor Trennungsgerüchten schwärmte Cash Warren noch von Ehe

Jessica Alba (43) und ihr Ehemann Cash Warren (46) sollen sich nach 16 Jahren Ehe getrennt haben. Das Paar, das drei gemeinsame Kinder – Honor, Haven und Hayes – großzieht, hat sich bisher nicht öffentlich zu den Spekulationen geäußert. Noch vor wenigen Monaten zeigte sich der Unternehmer Cash begeistert von der Verbindung zu seiner Frau und nannte ihre Freundschaft und gegenseitige Unterstützung in einem Interview mit Us Weekly als die Basis ihres Zusammenhalts. Trotz familiärer Verpflichtungen hatten sie stets versucht, Zeit für gemeinsame Dates und Auszeiten zu finden, wie er dort ebenfalls erklärte.

Erst Ende 2024 verbrachte die Familie noch einen gemeinsamen Tag im Universal Studios Hollywood Park, um Hayes' Geburtstag zu feiern. Während Jessica, bekannt aus Film- und Serienhits wie "Dark Angel" und "Fantastic Four", im April 2024 in einem Podcast betonte, wie schwierig die Balance zwischen Familie, Karriere und Beziehung sei, äußerte sie auch, dass ihr Mann dabei oft zu kurz käme. "Es ist unmöglich, alles perfekt zu machen", gab sie offen zu. Sie sprach außerdem über die Bedeutung von Kommunikation, um ungelöste Konflikte zu vermeiden. Doch auch Cash schien weiterhin fest hinter seiner Frau zu stehen und lobte sie regelmäßig öffentlich für ihre beruflichen Erfolge.

Jessica und Cash hatten sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennengelernt, wo Cash als Filmproduzent tätig war. Zwei Jahre später heirateten sie. Während Jessica nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Unternehmerin mit der Gründung ihrer Firma Honest Company Schlagzeilen machte, unterstützte Cash sie sichtbar bei diesem Weg. Das Paar verband immer wieder öffentliche Wertschätzung und Einblicke in ihre private Welt mit spirituellen Themen oder gemeinsamen Interessen. Trotz der Gerüchte um eine mögliche Trennung bleibt das Einzige, was derzeit sicher ist, dass sie zwanzig Jahre lang eine konstante und bewundernswerte Beziehung in Hollywood führten.

Getty Images Jessica Alba und Cash Warren im Mai 2006

Instagram / jessicaalba Cash Warren und Jessica Alba mit ihren Kids, April 2021

