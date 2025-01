Das hält Travis Kelces Ex-Freundin Kayla von Taylor Swift

Kayla Nicole ging rund fünf Jahre gemeinsam mit NFL-Star Travis Kelce (35) durchs Leben. 2022 trennten sich die Medienpersönlichkeit und der Sportler jedoch, und er kam ein Jahr später mit keiner Geringeren als Taylor Swift (35) zusammen. In der US-Realityshow "Special Forces: World's Toughest Test" kommt Kayla nun auf die Neue ihres Ex-Partners zu sprechen und verrät: "Ich mag sie – ganz ehrlich – wirklich. Ich finde, dass sie echt talentiert ist."

In der Show verrät Kayla aber auch, dass sie oft damit zu kämpfen hat, die "Ex-Freundin von..." zu sein. "In einer Schlagzeile reduziert zu werden, auf etwas so Kleines wie 'die Ex von jemandem'? [...] Bin ich genug? Mache ich genug?", öffnete sie sich gegenüber den anderen Teilnehmern. Sie will sich während der Sendung, in der sich die Kandidaten quasi-militärischem Training unterziehen, beweisen: "Ich habe das Gefühl, wenn ich diese Show zu Ende bringe, wird das einen großen Effekt für mich haben."

Schon im "Unapologetically Angel"-Podcast ließ Kayla das Thema Travis Revue passieren. Dabei kam sie auch auf den Hass zu sprechen, den ihr zahlreiche Swifties häufig entgegenbringen. "Ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass dieses Maß an Hass und Online-Chaos mich nicht beeinflusst. Das tut es – selbst heute noch", merkte die Influencerin an und ergänzte traurig: "Man kann zu meinem neuesten Beitrag gehen, und es werden da Leute sein, die darüber diskutieren, warum ich wertlos bin und niemals talentiert sein werde."

Getty Images Kayla Nicol, Medienpersönlichkeit

Getty Images Travis Kelce und Kayla Nicole, Februar 2019

