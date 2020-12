Wer konnte das Duell für sich entscheiden? Heute flimmerte die erste Folge der neuen ProSieben-TV-Show "Teddy gönnt dir!" über die Fernsehbildschirme. Darin trat der Komiker Teddy Teclebrhan in mehreren Runden gegen unterschiedliche Kandidaten an. Dabei durfte er sich für jedes Spiel einen neuen Gegner aussuchen. Für jedes gewonnene Spiel kassierten Teddy oder die Mitspieler mindestens Tausend Euro. Aus der heutigen Show ging Teddy als Gewinner hervor!

Der Schauspieler und seine auserwählten Gegner mussten in unterschiedlichen Challenges ihr Können unter Beweis stellen. Durch den Abend führte dabei Steven Gätjen (48). Die Herausforderungen waren unter anderem mit einer Spielzeugrakete Gegenstände abzuwerfen, Wörter in Buchstabengittern finden und Songs erkennen, die mit einer Blockflöte interpretiert wurden.

Bei Letzterem enttäuschte der beliebte TV-Star die Twitter-Gemeinde ordentlich. Er erkannte nämlich den Rockklassiker "Smoke on the Water" von Deep Purple nicht. Trotz des Malheurs kam die neue zweiteilige Show im Netz offenbar ganz gut an. "Endlich hat Teddy eine neue Show auf ProSieben. Das wurde auch Zeit!", freute sich ein User. Wie hat euch "Teddy gönnt dir!" gefallen? Stimmt unten ab!

