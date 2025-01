Knossis Abenteuer "Mission Unknown" kommt schon im Februar

Mit "Mission Unknown" stellte Knossi (38) seine eigene Survivalshow auf die Beine. In zwei Teams, unterstützt von Experten, ging es mit Segelbooten über den Ozean – und jetzt gibt es auch endlich einen Starttermin für die Ausstrahlung des Projekts. "'Mission Unknown' kommt im Februar. Ich kann euch keinen genauen Termin sagen, aber im Februar geht es los mit der Atlantiküberquerung", plauderte der Influencer in seinem ersten Twitch-Stream des Jahres aus. Genaue Details könne er noch nicht ausplaudern, aber er versprach, dass es "krass" wird. Auch, wo es die Show zu sehen gibt, verriet der ehemalige Let's Dance-Kandidat nicht.

"Mission Unknown" wird eine Show à la 7 vs. Wild. Dabei geht es allerdings nicht ums reine Überleben, denn die Kandidaten müssen bei Wind und Wetter und wenig Gepäck auf dem Meer ausharren. Abgedreht ist das Ganze schon – Ende November meldete der 38-Jährige sich nach dem Abenteuer zurück. Auf Instagram teilte er ein Video, das ihn unmittelbar nach der Überquerung zeigt. "We did it, wir haben es geschafft! Danke an alle, die mitgefiebert haben", freute er sich. Einige Fans mussten aber sicher zweimal hinschauen, denn die Strapazen der Reise waren ihm anzusehen: Stolz, aber mit Sonnenbrand, Dreitagebart und wilder Frisur grinste der Streamer seinen Fans entgegen.

In Sachen Survival scheint Knossi mittlerweile richtig angefixt. Bereits zweimal nahm er an Fritz Meineckes (35) "7 vs. Wild" teil. Einmal ganz auf sich allein gestellt im Dschungel Panamas und einmal im Duo mit Fitnessinfluencer Sascha Huber (32) in der Wildnis Kanadas. Nachdem er in der vierten Staffel ausgesetzt hatte, will er in der kommenden wieder mitmachen. Fritz stellt sich eine Elite-Staffel mit noch härteren Herausforderungen vor, wie er im Netz erzählte. Am liebsten mit sieben Teilnehmern, die für ganze 30 Tage in der Wildnis ausgesetzt werden und wirklich nur das Nötigste bei sich tragen. Ob er das tatsächlich umsetzen wird und ob Knossi dann auch tatsächlich dabei ist, steht noch nicht fest – aber immerhin stellte der Entertainer sich schon mal zur Wahl.

Instagram / knossi Sascha Huber und Knossi, "7 vs. Wild"-Kandidaten

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, Survival-Experte

