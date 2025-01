Kylie Jenner und Timothée bei geheimem Paris-Date gesichtet

Timothée Chalamet (29) und Kylie Jenner (27) wurden am Mittwochabend bei einem romantischen Dinner-Date in Paris gesichtet. Das Paar verzichtete auf den roten Teppich bei der Premiere von Timothées neuem Film "A Complete Unknown" und hielt stattdessen ihr Treffen so privat wie möglich. Auf Aufnahmen, die jetzt Daily Mail vorliegen, eilen die beiden Händchen haltend von ihrem Wagen zu dem Restaurant, wo sie den Abend gemeinsam verbrachten. Genauere Details zu ihrem Rendezvous sind allerdings nicht bekannt.

Die Beziehung der beiden, die seit fast zwei Jahren andauert, scheint ernster denn je zu sein. Ein Insider behauptete, dass Timothée in Kylies Augen der Mann fürs Leben sei. "Sie hat noch nie so für einen anderen gefühlt und sieht definitiv eine Zukunft mit ihm", betonte der Promi-Experte. Angeblich sei der "Call Me By Your Name"-Darsteller ganz anders als die vorherigen Partner der Make-up-Unternehmerin.

Kennengelernt haben sich der Schauspieler und der Reality-TV-Star im Januar 2023 bei der Paris Fashion Week, kurz bevor ihre Beziehung im April desselben Jahres öffentlich wurde. Seitdem verbindet die ungleichen Stars eine besondere Beziehung. Zwar halten sie ihre Liebe zum Großteil aus der Öffentlichkeit heraus – doch ab und an gewähren sie ihren Fans dann doch einen kleinen Einblick. Zuletzt zeigten sie sich total verliebt bei der Verleihung der Golden Globes.

Getty Images Timothée Chalamet bei den BAFTA Awards 2019

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, September 2023

