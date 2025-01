Prinz William muss kurzfristig einen royalen Termin absagen

Prinz William (42) musste laut dem Magazin Mirror in letzter Minute einen geplanten Auftritt absagen. Eigentlich sollte der Prinz von Wales am Donnerstag die Heeresfliegertruppe des Vereinigten Königreichs und ihre Familien im britischen Wattisham besuchen. Doch wegen des schlechten Wetters konnte der Royal weder per Hubschrauber anreisen noch das geplante Programm durchführen. Der Kensington-Palast erklärte: "Mit Bedauern wurde dieser Termin verschoben, da das Wetter das geplante Programm erheblich eingeschränkt hätte." William entschuldigte sich bei den Betroffenen und hofft, den Besuch bald nachholen zu können.

Der Besuch wäre Williams erste Gelegenheit gewesen, das Regiment in Wattisham persönlich zu treffen, nachdem er im Mai 2024 von König Charles (76) zum Ehrenoberst der Heeresfliegertruppe des Vereinigten Königreichs ernannt worden war. Geplant war, dass er an Bord eines Wildcat-Hubschraubers eintreffen sollte, einem Aufklärungsflugzeug, das Teil der Flotte der Heeresfliegertruppe ist. Vor Ort hätte William die Gelegenheit gehabt, die Truppen zu treffen, Einblicke in das reguläre Training zu gewinnen und verschiedene Einheiten kennenzulernen. Der Palast hat bisher keinen neuen Termin für die Audienz bekannt gegeben, bestätigte aber, dass sie definitiv nachgeholt wird.

Der Prinz von Wales, der kürzlich offiziell seine royalen Verpflichtungen für 2025 wieder aufgenommen hat, steht derzeit wieder verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit. Gestern hatte er eine Konferenz in Birmingham besucht, bevor er Fans seines Lieblingsfußballclubs Aston Villa in einem Pub überraschte. Privat haben William und seine Frau Prinzessin Kate (43) ein hoffnungsvolles Jahr vor sich. Nachdem bekannt wurde, dass Kate nach ihrer Krebserkrankung in Remission ist, kündigte sie an, langsam zu ihren royalen Pflichten zurückzukehren. Der Biograf Robert Jobson erklärte dazu, dass William im vergangenen Jahr oft alleine auftrat, sich aber in Zukunft wieder ein Duo mit Kate entwickelt, besonders bei größeren Verpflichtungen.

Getty Images Prinz William im November 2024

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William

