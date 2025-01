Travis Kelce schwärmt von seiner Beziehung mit Taylor Swift

Travis Kelce (35) hat als Gast bei "The Stephen A. Smith Show" offen über seine Beziehung mit Taylor Swift (35) gesprochen und geriet ins Schwärmen. Der Sportler verriet, dass er "nicht glücklicher sein könnte" und dass die Verbindung zu der erfolgreichen Sängerin ihm sowohl auf als auch abseits des Spielfeldes neuen Antrieb gegeben habe. "Wir befinden uns in einer starken Beziehung", erzählte der NFL-Star im Gespräch mit dem ESPN-Moderator und fügte hinzu: "Ich genieße alle Aspekte des Lebens."

Auch über den Support seiner Freundin zeigte er sich begeistert, besonders bei seinen Spielen: "Sie liebt es, nach Arrowhead und zu den Spielen zu kommen und mich anzufeuern", erklärte er und ergänzte: "Ich habe also alle Unterstützung der Welt, um diese Träume weiterzuverfolgen." Des Weiteren verriet der Sportler, dass er im vergangenen Jahr versucht hat, bei so vielen Konzerten von Taylors "Eras Tour" wie möglich dabei zu sein. Der Grund? Er wollte, dass sie sich genauso unterstützt fühlt, wie er es durch sie bei seinen Spielen erlebt.

Jüngst deutete Adam Jones, ein guter Kumpel von Travis, zudem an, dass möglicherweise bald die Hochzeitsglocken für den NFL-Star und die Sängerin läuten könnten. "Ich denke, dass sie dieses Jahr heiraten werden, vielleicht nach der Saison", plauderte der ehemalige Footballspieler in seinem Format "The Pacman Jones Show" aus und machte deutlich, wie sehr er an die Beziehung von Travis und Taylor glaubt: "Ich sehe da echte Liebe – mit Kindern und allem Drum und Dran", erklärte der Ex-Sportler.

Instagram / ashavignone Travis Kelce überreicht Taylor Swift einen besonderen Hut

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im September 2024

