Ungewöhnlich: Das isst Amal Clooney jeden Tag zum Frühstück

Wo Amal Clooney (46) den roten Teppich betritt, zieht die Ehefrau von George Clooney (63) die Blicke auf sich. Sie ist nicht nur intelligent und erfolgreich, sondern auch eine echte Schönheit. Doch was ist das Beauty-Geheimnis der 46-Jährigen? Laut Vogue ist es ihr spezielles Frühstück: Amal startet den Tag gerne mit einer Seetang-Suppe, als Beilage gibt es gekochte Eier. Neben den Meerespflanzen holt sie sich durch Zutaten wie Staudensellerie, Gurken, Apfel, Limette, Knoblauch und Ingwer alles, was ein gesunder und fitter Körper braucht.

Reich an Ballaststoffen, schmackhaft und kalorienarm – diese Suppe, die wohl eher ein Smoothie ist, scheint objektiv betrachtet der perfekte Start in den Tag zu sein. Für den europäischen Gaumen klingt es geschmacklich erst einmal gewöhnungsbedürftig. Im asiatischen Raum erfreut sich der Drink jedoch großer Beliebtheit. Als Frau eines der berühmtesten Schauspieler der Welt muss die gebürtige Libanesin sich morgens aber nicht selbst an den Mixer stellen. Vor allem in ihrem Zuhause in England wird Amal von ihrer Privatköchin mit ihrem Lieblingsfrühstück versorgt.

Über zehn Jahre sind Amal und George nun schon das Hollywood-Traumpaar schlechthin. Ihre erste Begegnung war aber nicht auf den Straßen von Los Angeles, sondern in einem kleinen italienischen Ort am Comer See. Ein gemeinsamer Freund brachte die Menschenrechtsanwältin zu einem Abendessen in das Haus des heute 63-Jährigen. George war hin und weg – und lud Amal schon kurz darauf zu sich nach London ein, wo sie ihr erstes richtiges Date hatten.

Anzeige Anzeige

Getty Images George und Amal Clooney im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney im Juni 2018

Anzeige Anzeige