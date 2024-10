So lief George und Amal Clooneys erstes Rendezvous ab

George (63) und Amal Clooney (46) haben jüngst ihr zehnjähriges Hochzeitsjubiläum gefeiert. Ihre Beziehung hat damals nach einem persönlichen ersten Date scheinbar schnell an Intensität gewonnen. Die beiden begegneten sich erstmals 2013 bei einem Abendessen in Georges Villa am Comer See, zu dem Amal von einem gemeinsamen Freund mitgebracht wurde. Beeindruckt von der Menschenrechtsanwältin, lud George sie kurze Zeit später nach London ein, wie Hello Magazine berichtet. Dort trafen sie sich im berühmten Abbey Road Studio, wo der Schauspieler gerade an der Musik für seinen Film "Monuments Men" arbeitete. Dieses unkonventionelle Date markierte den Beginn ihrer Liebesgeschichte.

Während eines Interviews mit The Hollywood Reporter erinnert sich George an dieses besondere erste Treffen: "Das war ein guter Start. Dann gingen wir zum Essen. Sie sagte: 'Lass uns zu diesem Ort gehen.' Es war einer dieser unglaublich hippen und schicken Plätze." Trotz der zahlreichen Paparazzi, die vor dem Restaurant warteten, blieb Amal gelassen. "Sie hat das wie ein Profi gehandhabt", schwärmt George im Interview. Auch Amal erzählt gegenüber British Vogue, ⁣ wie sie versuchten, ihre Treffen geheim zu halten, um dem Medienrummel zu entgehen.

Um ihre Privatsphäre zu schützen, ziehen George und Amal es heute vor, Freunde bei sich zuhause zu empfangen, statt in der Öffentlichkeit auszugehen. Sie haben bewusst Orte zum Leben gewählt, die ihnen Ruhe und Abgeschiedenheit bieten. In ihrem gut geschützten Haus auf der englischen Themse-Insel Sonning Eye werden sie von den örtlichen Anwohnenden in Frieden gelassen. Auch in der Provence, in der ruhigen Stadt Brignoles, genießen sie es, sich in ihrem 2021 erworbenen Château zurückziehen zu können. Trotz ihres internationalen Ruhms legen sie großen Wert darauf, ein normales Familienleben mit ihren Zwillingen Alexander (7) und Ella (7) zu führen und die Aufmerksamkeit der Medien so gering wie möglich zu halten.

Anzeige Anzeige

Pixmedia/ MEGA George und Amal Clooney spazieren

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler George Clooney und Anwältin Amal Clooney

Anzeige Anzeige