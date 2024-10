Hailey Bieber unterstützt Justin bei Überraschungsauftritt

Hailey Bieber (27) unterstützte am Samstagabend ihren Ehemann Justin Bieber (30) bei einem Überraschungsauftritt während Don Tolivers Konzert in Los Angeles. Gemeinsam mit ihrer Freundin Lori Harvey (27) besuchte die frischgebackene Mutter die Show, wie sie in ihrer Instagram-Story festhielt. Justin überraschte die Fans, als er auf die Bühne trat und zusammen mit Don Toliver ihren Hit "Private Landing" performte. Hailey, die im August ihren ersten Sohn Jack Blues Bieber zur Welt brachte, teilte stolz Videos des Auftritts und feuerte ihren Mann aus der Menge an.

Wie Page Six berichtet, trug Justin während des Konzerts einen schwarzen Hoodie, weite Hosen und eine weiße Beanie, während er die Menge mit seiner energiegeladenen Performance begeisterte. Hailey wurde von Konzertbesuchern dabei gefilmt, wie sie ausgelassen tanzte und jeden Moment der Show genoss. "Macht Lärm für Justin B!", rief Don Toliver ins Mikrofon, als der Popstar die Bühne betrat. Die beiden Musiker brachten das Publikum zum Jubeln, als sie ihren gemeinsamen Song von Tolivers Album "Love Sick" präsentierten.

Abseits des Rampenlichts genießen Hailey und Justin aktuell das Familienleben mit ihrem kleinen Sohn Jack. Seit seiner Geburt sind die beiden noch verliebter als zuvor, wie Freunde des Paares berichten. "Justin ist in einer glücklichen Blase, seit Baby Jack auf der Welt ist", verriet ein Insider dem Magazin People. Hailey fühlt sich großartig und wird von Justin ermutigt, Zeit mit ihren Freunden zu verbringen. "Er möchte, dass sie auch mal ausgeht und Spaß hat", so der Insider weiter. Die beiden feierten kürzlich ihren sechsten Hochzeitstag und konzentrieren sich darauf, großartige Eltern und Partner füreinander zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Sänger Justin Bieber, August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige