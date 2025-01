A$AP Rocky ehrt Rihanna und gemeinsame Kids mit Luxus-Tasche

A$AP Rocky (36), mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers, bewies erneut die Liebe zu seiner Familie – auf einem besonders stilvollen Weg. Der Rapper wurde am Dienstag in New York City gesichtet, als er mit einer exklusiven Bottega-Veneta-Tasche zu einer Studio-Session unterwegs war, wie Fotos des Magazins People zeigen. Die umgerechnet fast 10.000 Euro teure "Large Cabat"-Tote Bag war dabei mit vier glänzenden Messingclips verziert, die alle den Buchstaben "R" darstellen – eine Hommage an seine Partnerin Rihanna (36) und die beiden gemeinsamen Söhne RZA und Riot (1). "Er trägt sein Herz auf der Tasche", scherzte ein Insider über die Accessoire-Wahl des Musikers.

A$AP Rocky ist bekannt für seinen einzigartigen Stil und seine enge Verbindung zu der italienischen Modemarke, bei der er offiziell als Botschafter fungiert. Schon im Juni stand der Rapper zusammen mit seinen beiden Söhnen für die Bottega Veneta-Kampagne "Portraits of Fatherhood" vor der Kamera. Die Serie ist von stimmungsvollen Schwarz-Weiß-Fotografien geprägt und repräsentiert seine Sicht auf Familie, Vaterschaft und den Balanceakt zwischen Karriere und Privatleben. In einem Statement dazu erklärte Rocky: "Dies ist meine Art, Vaterschaft, Partnerschaft und Familie zu verkörpern." Zudem verriet er kürzlich, dass er plane, seine gesamte Garderobe später an seine Kinder weiterzugeben: "Sie werden nicht groß suchen müssen. Alles wird für sie bereitstehen."

Auch abseits des Rampenlichts harmoniert die Familie perfekt. Während Rihanna, die nicht nur als Sängerin, sondern auch für ihren unverwechselbaren Sinn für Mode bekannt ist, oft die Outfits der Kinder übernimmt, zeigt sich Rocky humorvoll und gelassen: "Sie kleidet sie manchmal wie mich – mit Kilts und allem Drum und Dran", verriet er gegenüber dem Magazin People. Seitdem sie 2020 ihre Beziehung öffentlich machten, stehen Rihanna und Rocky als Paar immer wieder im Fokus. Doch trotz ihres Ruhms scheinen sie vor allem eine Sache gut zu managen: die Balance zwischen Familienleben und Glamour-Welt.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Dezember 2024

Instagram / asaprocky A$AP Rocky mit seinen Söhnen Riot und RZA

