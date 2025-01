Anna-Carina Woitschack will im Dschungel für Frieden sorgen

Anna-Carina Woitschack (32) stellt sich ab dem 24. Januar 2025 in der neuen Staffel dem großen Abenteuer des Dschungelcamps. In der Show wird die Schlagersängerin gemeinsam mit elf weiteren Prominenten um den Titel kämpfen. Doch für Anna-Carina scheint der Sieg nicht an erster Stelle zu stehen. Bereits vor ihrem Einzug macht sie deutlich, worauf sie in Australien Wert legt: Statt Zickenkrieg und Streit setze sie ihren Fokus auf Harmonie und Gerechtigkeit. "Wenn ich aber merke, dass jemand zu Unrecht beschuldigt wird, werde ich schon Partei ergreifen", erklärt sie im Interview mit GMX und bezeichnet sich selbst als "Gerechtigkeitsfanatikerin".

Ihre Rolle sieht sie vor allem als Beobachterin, die anderen mit Rat und Tat zur Seite steht. Besonders die jüngeren Camp-Bewohner könnten laut der Sängerin von ihrer Lebenserfahrung profitieren: "Vielleicht kann ich einer Alessia Herren (23) in gewissen Momenten einen guten Rat geben." Doch trotz friedlicher Absichten betont die 32-Jährige auch, dass sie sich nicht scheuen werde, ihre Meinung zu äußern. Im Gespräch mit RTL erklärt sie zudem, dass sie sich weder von ihren Mitstreitern noch von äußeren Zwängen einen "Maulkorb auferlegen" lassen wolle. Ob dies auch eine Anspielung auf Themen wie ihre komplizierte Scheidung von Stefan Mross (49) ist, bleibt offen.

Mit ihrer Teilnahme an der achten Staffel DSDS trat die Blondine 2011 in die Öffentlichkeit. Auch ihre Beziehung zu dem Fernsehmoderator, dem sie 2020 vor laufenden Kameras das Jawort gab, sorgte stets für Schlagzeilen. Vor zwei Jahren zerbrach ihre Liebe, seitdem befinden sich die beiden Musiker in einem Scheidungsverfahren. Seit dem Ende ihrer Partnerschaft hat sich im Leben der "Märchenbuch"-Interpretin einiges geändert. Vor kurzem betonte sie auf Instagram, dass sie heute eine "selbstbewusste Frau" sei. Diese neue Stärke werde sie auch in das Dschungelcamp mitbringen.

RTL / Boris Breuer Alessia Herren, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Getty Images Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

