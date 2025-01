Das hält "Love Is Blind: Germany"-Hanni von Ilias' Verhalten

Bei Love Is Blind: Germany polarisiert besonders Kandidat Ilias. Er sorgte für ganz schön viel Drama in der Kuppelshow, da er trotz seiner Verlobung mit Teilnehmerin Alina noch Augen für Hanni hatte. Diese gab ihm in den Pods zwar einen Korb, ließ sich jedoch in der Flitterwochen-Phase der Sendung auf Gespräche mit dem Immobilienmakler ein, von denen er sich wohl mehr erhoffte. Im Gespräch mit Promiflash verrät Hanni, wie sie in der Show zu dem 27-Jährigen stand. "Ich hatte zu keiner Sekunde Interesse an Ilias", stellt die 28-Jährige klar und fügt hinzu: "Ich bin einfach ein freundlicher und netter Mensch, der versucht, mit allen gut auszukommen. Es ist schade, dass meine Persönlichkeit in diesem Kontext missverstanden wurde."

Obwohl Ilias andeutete, dass Hanni ihm während der Sendung immer wieder Blicke zugeworfen habe, fand dies laut der Kölnerin nie statt. "Ich habe Ilias ganz normal behandelt wie jeden anderen auch, und ich denke, dass man da nichts hineininterpretieren sollte", betont die TV-Persönlichkeit. Auch Hannis Verlobter Daniel findet harte Worte für den Ascheberger: "Sein Verhalten während des Drehs war in erster Linie respektlos – vor allem gegenüber seiner Verlobten, aber auch gegenüber Hanni und mir." Daniel soll seine Meinung auch in einem Gespräch mit seiner Auserwählten und Alina klargemacht haben. "Seitdem hat er für mich keine Rolle gespielt", erklärt der Unternehmensberater gegenüber Promiflash.

Auch unter den Zuschauern der Show finden sich nicht viele Ilias-Fans. Neben seiner Unentschlossenheit zwischen Alina und Hanni waren die Serienliebhaber auch von seiner scheinbaren Versessenheit auf das Thema Sex genervt. "Wieso redet er eigentlich die ganze Zeit nur über diese eine Sache?", fragte ein User auf TikTok. "Er hat schon beim zweiten Gespräch direkt mit dem Thema angefangen. Ich finde das respektlos. Er hat seine Prioritäten direkt gezeigt", kritisierte eine weitere Person.

Netflix Daniel, "Love is Blind Germany"-Kandidat

Netflix Ilias und Alina von "Love Is Blind: Germany"

