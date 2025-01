Diese Realitystars sind bei "Germany's Next Topmodel" dabei

Kommenden Februar startet die 20. Staffel von Germany's Next Topmodel. Auch in diesem Jahr dürfen sowohl Frauen als auch Männer in Heidi Klums (51) beliebter Castingshow um den Sieg kämpfen. Wie Bild erfahren haben will, handelt es sich bei zwei der männlichen Kandidaten um echte Realitystars! Jonathan Steinig (29) und Ryan Wöhrl haben schon bei etlichen Datingshows unter Beweis gestellt, dass sie Frauenherzen zum Schmelzen bringen. Nun wollen sie wohl auch Heidi von sich überzeugen.

Der Charme der beiden Social-Media-Stars wird ihnen in diesem Format aber wohl nicht weiterhelfen. Hier zählt nur, was sie vor der Kamera und auf dem Laufsteg abliefern. Ryan machte sich bereits bei Are You The One? und Ex On The Beach einen Namen als TV-Casanova. Jona hingegen kennt man unter anderem von Die Bachelorette, Germany Shore und Fame Fighting. Seine große Leidenschaft gilt aber schon lange dem Modeln. Ob seine Laufsteg-Karriere durch GNTM den nötigen Anschubser bekommt, wird sich zeigen.

Ab dem 13. Februar starten die Damen der diesjährigen Staffel. Am Dienstag darauf zeigen dann die Boys, was sie drauf haben. Ein erster Trailer verriet bereits: Die Fans dürfen sich auf einiges gefasst machen. Neben den zwei bekannten Reality-TV-Gesichtern ist auch die Jury in diesem Jahr eine echte VIP-Besetzung. Neben Modelmama Heidi werden ihre Tochter Leni Klum (20), Heidis Ehemann Tom Kaulitz (35) und dessen Zwillingsbruder Bill (35) die angehenden Models als Gastjuroren unter die Lupe nehmen. Doch auch Größen aus der Modewelt wir Naomi Campbell (54) und Eva Herzigova (51) freuen sich schon auf Deutschlands Nachwuchstalente.

Jonathan Steinig, Reality-TV-Bekanntheit

Ex-"Ex on the Beach"-Kandidat Ryan Wöhrl

