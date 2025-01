Schlimme Diagnose: FitnessOskar ist in Sorge um seinen Vater

In den vergangenen Tagen war es still um FitnessOskar (34) – und wie der Social-Media-Star jetzt auf Instagram offenbarte, hielt er sich aus traurigen Gründen aus dem Netz fern: Er befindet sich derzeit in der Nähe von Belfast in Nordirland, weil er so schnell wie möglich zu seinem Papa wollte. "Ich war die letzten drei Tage offline. Ich habe mich gar nicht danach gefühlt, Storys zu machen, oder ich konnte es nicht, und der Grund dafür ist, dass mein Vater eine schlimme Diagnose bekommen hat. Als wir das gehört haben, haben wir direkt Flüge gebucht und sind hierher geflogen", erklärte der Influencer.

Um welche Art von Diagnose es sich handelt, gab Oskar nicht preis. Dafür machte er aber deutlich, dass es ihm und seiner Familie nun darum geht, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. "Wir werden die Zeit mit meinem Papa genießen und er wird auch die Zeit mit seinen Enkeln genießen. Wir versuchen, eine schöne Zeit zu verbringen, auch wenn es mit dieser Diagnose im Hinterkopf sehr schwer ist", betonte der 34-Jährige, bevor er verkündete, auch in nächster Zeit offline zu bleiben: "Es werden auch weiterhin weniger Storys kommen. Das wollte ich euch nur wissen lassen."

Oskar machte sich in den vergangenen Jahren als YouTuber und Fitnessinfluencer einen Namen. Er ist seit 2018 mit Mandy Brobeck zusammen, die im Netz als HealthyMandy (30) bekannt ist und ihre Fans ebenfalls mit Content rund um die Themen Fitness und Ernährung unterhält. Das Paar heiratete 2020, bevor rund zwei Jahre später der gemeinsame Sohn Rio das Licht der Welt erblickte. Der kleine Junge wurde mit einer seltenen Autoimmunkrankheit geboren, der er im Dezember 2022 erlag. Bis heute sprechen die Social-Media-Bekanntheiten offen über ihre Trauerbewältigung – meldeten sich im September 2023 aber mit freudigen Nachrichten: Mandy war erneut schwanger und brachte im Mai vergangenen Jahres einen Sohn zur Welt.

Anzeige Anzeige

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy im November 2024

Anzeige Anzeige