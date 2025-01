Großer Schock: Jolina Mennen bekommt die Diagnose Lipödem

Jolina Mennen (32) hat eine überraschende Diagnose bekommen: Die Influencerin wollte bei einem Arztbesuch eine Krampfader untersuchen lassen. Der Arzt stellte ein Lipödem fest – eine krankhafte Fettverteilungsstörung im Körper. "Ich packe das alles nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob ich heulen soll. Ich bin so schockiert", teilt Jolina in einem Instagram-Reel mit. Die Diagnose überraschte die Social-Media-Bekanntheit. Sie erklärte ihrem Arzt, dass sie biologisch männlich sei und annahm, dass nur biologische Frauen von der Krankheit betroffen sein könnten.

Die YouTuberin ist seit zehn Jahren in Hormontherapie. Auch wenn die Ursache des Lipödems nicht eindeutig bekannt ist, werden hormonelle Gründe vermutet. "Das erklärt so vieles", erkennt die 32-Jährige. Schon länger leidet sie an starken Schmerzen in Beinen und Armen, aber hielt diese für einen einfachen Muskelkater. "Das war nicht auf meiner Bingokarte", sagt Jolina über ihre Diagnose. Nun möchte sie sich weiteren Untersuchungen unterziehen.

Ihre Community rät ihr, einen Facharzt aufzusuchen und gibt Jolina Tipps, wie sie die Schmerzen lindern kann. Ihre Fans sind dankbar, dass die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin auf die Krankheit aufmerksam macht. Auch Gloria Glumac (32) leidet unter einem Lipödem. In einer Instagram-Fragerunde berichtete die Reality-Bekanntheit, dass sie sich 2021 zum ersten Mal operieren ließ. Mittlerweile wurden rund acht Liter Fett abgesaugt.

ActionPress Jolina Mennen im Februar 2023 in Hamburg

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im Dezember 2024