Lipödem: Gloria Glumac wurden rund acht Liter Fett abgesaugt

Gloria Glumac (32) leidet unter einem Lipödem. Bei dieser Krankheit handelt es sich um eine ungleichmäßige Fettverteilung im Körper. Betroffen sind davon meist die oberen und unteren Extremitäten. Die Schwere der Erkrankung wird in drei Stadien eingeteilt. Bei der Reality-TV-Bekanntheit wurden vor einigen Jahren Stadium zwei an den Oberschenkeln und Stadium eins an den Armen sowie den Waden diagnostiziert. 2021 ließ sich Gloria zum ersten Mal operieren und dabei rund fünf Liter Fett absaugen. Ein Jahr später wurden erneut knapp drei Kilo aus ihrem Körper abgetragen, wie sie im Rahmen einer Instagram-Fragerunde berichtet.

Ein interessierter Fan möchte von Gloria zudem wissen, wie sie bemerkt habe, unter einem Lipödem zu leiden. Der Verdacht entstand durch ihre vierbeinigen Fellnasen. "Ich habe gemerkt, dass ich Lipödem hatte, als meine Hunde auf meinen Beinen rumgelaufen sind und das unnormal wehtat. Ich hatte Berührungsschmerzen", erinnert sich die 32-Jährige in ihrer Story zurück. Auch der morgendliche Gang aus dem Bett habe ihr höllische Schmerzen bereitet: "Wenn ich morgens aus dem Bett gekommen bin und meine Wade die Bettkante gestreift hat, dachte ich, meine Wade brennt weg."

Gloria ist natürlich nicht das einzige bekannte Gesicht, das unter dieser Erkrankung leidet. Auch bei Frauen wie Iris Klein (57), Marlisa Rudzio (35) und Maren Wolf (32) wurde die Fettverteilungsstörung festgestellt. Vor rund vier Jahren ließ sich Daniela Katzenbergers (38) Mama krankhaftes Fett absaugen und konnte 2023 mit Stolz sagen, weiterhin schmerzfrei zu sein. "Zum Glück sind die dauerhaften Schmerzen weg", berichtete sie auf Instagram. Nur nach langen Reisen habe sie ab und an noch mit ihrer Krankheit Probleme.

Anzeige Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Gloria Glumac im Sommerhaus

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige