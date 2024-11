Zoff bei "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michelle und Fabian

Bei Fabian (38) und Michelle (32) kommt es zu ersten Reibereien. Die beiden gaben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort, ohne sich vorher je kennengelernt zu haben. Nun genießen sie die Flitterwochen in Singapur – doch dort geraten die beiden bereits aneinander. Beim Frühstück kracht es zwischen ihnen und sie verbringen den restlichen Tag getrennt voneinander. "Ich habe mit ihr gesprochen, weil ich mir unsicher war, ob ich das Tempo richtig vorgebe oder nicht", erklärt Fabian, wie es zu dem Streit kam. Damit habe er wohl unwissentlich einen wunden Punkt bei Michelle getroffen und sie fühlte sich gedrängt. Die 32-Jährige wiederum sieht es so: "Er hat Angst, dass wir eigentlich viel weiter sein müssten und er daran schuld ist. Und dann hat das bei mir ausgelöst, er will eigentlich viel mehr und ich habe ihm das nicht gegeben." Sie wolle nun an ihren Unsicherheiten arbeiten.

Später fasst sich Fabian ein Herz und sucht das Gespräch mit Michelle. "Schatz, was haben wir zwei gemacht? Eigentlich gar nichts, oder?", meint der 38-Jährige und schließt seine frischgebackene Ehefrau in die Arme. Bei der Blondine waren vor allem Selbstzweifel der Auslöser. Die beiden wollen nun so weitermachen wie zuvor und weiterhin über alles reden. "Ich glaube, es waren Dinge aus der Vergangenheit, die mich eingeholt haben", resümiert Michelle.

Bereits der Start in ihr Eheleben gestaltete sich ein wenig holprig. Am Tag der Trauung hatte es plötzlich in Strömen geregnet, weshalb die Hochzeit abgebrochen und nach drinnen verlagert werden musste. Das hatte bei Michelle zwar Stress ausgelöst – sie blieb aber dennoch hoffnungsvoll. "Ich habe zu keiner Zeit daran gedacht, alles abzubrechen. Ganz im Gegenteil, denn am liebsten wäre ich durch das Schloss gelaufen und hätte ihn besucht", verriet Michelle danach gegenüber Promiflash.

