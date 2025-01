Nicole Kidmans Töchter finden ihre Film-Sexszenen peinlich

Nicole Kidmans (57) Töchter müssen darauf verzichten, ihre Mutter in ihrem neuen Film "Babygirl" zu bewundern. In dem Erotik-Thriller spielt die Schauspielerin eine sexuell frustrierte Geschäftsführerin, die sich auf eine Affäre mit ihrem deutlich jüngeren Praktikanten einlässt – inklusive einiger heißer Szenen. Für Nicoles Sprösslinge Sunday Rose (16) und Faith Margaret (14), die sie mit ihrem Ehemann Keith Urban (57) teilt, ist das wohl wenig angemessen. "Nun, meine Töchter werden ihn nicht sehen", stellte die Australierin kürzlich in einem Interview mit The Telegraph klar und lachte: "Keine von ihnen hat ein Interesse daran, Mama so zu sehen."

Einige der Szenen seien sogar für Nicole selbst, die bereits 1999 mit dem Skandalfilm "Eyes Wide Shut" für viel Aufsehen sorgte, herausfordernd gewesen. Sie erzählte, dass sie normalerweise am Set zwischen den Aufnahmen auf einem Monitor verfolgt, was sie bislang gedreht haben – bei diesem Film sei ihr dies aber "zu unangenehm" gewesen. Auch die Weltpremiere des Films bei den Filmfestspielen von Venedig sei eine Herausforderung gewesen. "Ich erinnere mich, dass ich an einer Stelle mein Gesicht bedeckt und an einer anderen meinen Kopf in der Schulter [der Regisseurin] vergraben habe", schilderte Nicole.

Ein wenig Scham kann einen Vollprofi wie Nicole jedoch nicht davon abhalten, ihren Fans einen tollen Film zu liefern. Die 57-Jährige ist bekannt für eindringliche Darbietungen und zeigt sich dabei oft von ihrer verletzlichen Seite – sei es in "Babygirl" oder in der Erfolgsserie "Big Little Lies". In der HBO-Produktion spielt sie die Rolle der Zwillingsmutter Celeste, die häusliche Gewalt erfährt. Die Dreharbeiten waren besonders fordernd für Nicoles Psyche: Ihr Körper sei mit echten blauen Flecken übersät gewesen und sie habe ab einem gewissen Punkt nicht mehr unterscheiden können, was echt und was gespielt ist. "Ich lerne immer noch, meinen Körper nicht für die Kunst zu opfern, weil ein Teil von mir das will", erzählte sie vor Kurzem im Interview mit Variety über diese Erfahrung.

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der W-Magazine-Party, Januar 2025

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei den AFI Life Achievement Awards 2024

