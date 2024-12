Bei diesen Filmdrehs erlebte Nicole Kidman "Traumata"

Hollywood ist nicht nur schillernder Glanz und Ruhm, sondern fordert auch seinen Tribut: Nicole Kidman (57), bekannt für ihr unermüdliches Arbeitsethos, hat in einem offenen Gespräch mit Zendaya (28) enthüllt, dass sie während der Dreharbeiten zu "Big Little Lies" und ihrem neuen Film "Babygirl" echte blaue Flecken und seelische Belastungen erlitten hat. In dem Interview, das am Freitag, den 13. Dezember, im Rahmen der Reihe "Actors on Actors" von Variety veröffentlicht wurde, sprach die Schauspielerin darüber, wie intensiv sie sich in ihre Rollen hineinversetzt und welche Auswirkungen dies auf ihren Körper und Geist hat. "Man setzt sich selbst dem Trauma aus", erklärte Nicole und betonte, dass ihr Körper manchmal nicht zwischen Schauspiel und Realität unterscheiden könne.

Oscar-Preisträgerin Nicole berichtete, dass besonders die Rolle der Celeste in "Big Little Lies", in der sie eine von ihrem Ehemann misshandelte Frau spielt, für sie herausfordernd war: "Das war verstörend für meinen Körper und meine Psyche, weil ich nicht sagen konnte, was real ist und was nicht. Ich hatte echte blaue Flecken überall am Rücken und an den Beinen." Auch die Dreharbeiten zu "Babygirl" seien emotional belastend und erschöpfend gewesen: "Es gab Teile, die jetzt nicht mehr im Film sind, die wir gedreht haben, und nach einer Weile war es einfach anstrengend." In dem Film, der am 25. Dezember in die Kinos kommt, spielt sie an der Seite von Harris Dickinson (28) eine erfolgreiche Geschäftsführerin, die eine leidenschaftliche Affäre mit einem jungen Praktikanten beginnt.

Um sich von diesen Erfahrungen zu erholen, setzt die Ex-Frau von Tom Cruise (62) auf spirituelle Rituale: "Ich reinige meine Chakren, bete und verwende Salbei", verriet sie. "Ich nehme alles, was mir hilft, damit ich den nächsten Schritt frei und nicht verletzt oder verwundet gehen kann." Die vierfache Mutter gibt zu, dass sie noch lernt, besser auf sich selbst zu achten: "Ich lerne immer noch, meinen Körper nicht für die Kunst zu opfern, weil ein Teil von mir das will", gestand sie. Nicole, die seit 2006 mit dem Musiker Keith Urban verheiratet ist, zeigt damit erneut, wie engagiert sie sich ihren Rollen widmet. Ihre Offenheit über die Herausforderungen ihres Berufs offenbart eine verletzliche Seite der Hollywood-Ikone, die viele vielleicht nicht kennen.

Getty Images Nicole Kidman und Harris Dickinson im Dezember 2024

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Met Gala 2024

