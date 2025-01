Schwangere Fiona Erdmann teilt süßes Baby-Ultraschallbild

Lange wird es nicht mehr dauern, dann darf Fiona Erdmann (36) ihren dritten Sprössling endlich auf der Welt willkommen heißen. Wie das Model fleißig auf ihrem Instagram-Account festhält, ist sie von nun an regelmäßig bei ihrer Ärztin, um sich durchchecken zu lassen. Bei ihrem aktuellsten Besuch gibt es eine kleine Überraschung: Ihr ungeborener Sohn hat sich so in ihrem Bauch gedreht, dass der Ultraschall diesmal sein Gesicht einfangen kann! Das Bild teilt die Influencerin stolz auf ihrem Kanal und grüßt ihn liebevoll: "Hey, mein Schatz. Bald bist du in unseren Armen."

Schon seit Anfang des Monats bereitet sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin auf die Geburt ihres Babys vor. Auf ihrem Account zeigte sie erst vor wenigen Tagen, dass sie mittlerweile sogar schon die Kliniktasche fertig gepackt hat. "Nach zwei Kindern weiß ich jetzt ganz genau, was ich wahrscheinlich brauchen werde und was überflüssig ist", schrieb sie zu einem Video, in dem sie ganz detailliert ihre Grundausstattung festhält. Wechselklamotten für sich und das Baby, Windeln, ein Stillkissen und sogar eine Kuscheldecke für den Kleinen wird sie mit ins Krankenhaus nehmen.

Fiona freut sich riesig auf ihren kleinen Sprössling – und damit ist sie nicht alleine. Auch ihre Familie und vor allem ihre Freundesgruppe können die Geburt kaum erwarten. Ihre Girl-Gang hat der 36-Jährigen sogar eine Babyparty geschmissen, um ihr eine Freude zu machen! Die Schnappschüsse der Überraschungsparty zeigten damals, dass sich Alina Schulte im Hoff (37) mit Sarah Harrison (33), Ina Aogo (35) und Nina Noel (36) für ihre Freundin ordentlich ins Zeug gelegt hatten: Die gesamte Location war in Babyblau dekoriert und überall fand man Teddy-Motive und Luftballons.

Instagram / fionaerdmann Ultraschallbild von Fiona Erdmanns Baby

Instagram / sarah.harrison.official Fiona Erdmann und Sarah Harrison auf Fionas Baby Party, Januar 2025

