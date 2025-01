Trumps Visagistin verrät Geheimnis über orangenen Hautton

Donald Trump (78), der am 20. Januar zum zweiten Mal als US-Präsident vereidigt wird, steht nicht nur wegen seiner politischen Entscheidungen im Fokus, sondern auch immer wieder wegen seines auffälligen äußeren Erscheinungsbildes. Audrey Lefevre, die Visagistin, die ihm und seiner Familie bereits bei der Amtseinführung 2017 zur Seite stand, gewährt nun Einblicke in die Beauty-Geheimnisse des ehemaligen und bald wieder amtierenden Präsidenten der USA. Audrey verriet der Zeitung Bild, dass Trumps berühmte orangene Hautfarbe nicht das Werk einer Make-up-Künstlerin ist, sondern auf den großzügigen Einsatz von Selbstbräuner zurückzuführen sei. Sie erklärte, dass der Politiker von Natur aus extrem helle Haut habe. Der Haaransatz sei fast so blass "wie der eines Albinos". Zudem kaschiere er mithilfe des Selbstbräuners auch "viele rote Flecken".

Die Make-up-Expertin klärte aber nicht nur über Trumps Hautton auf – sie äußerte sich auch zu weiteren Spekulationen, die ihren berühmten Klienten betreffen. Immer wieder machen Gerüchte die Runde, dass der Mann von Melania Trump (54) ein Haarteil trägt. Doch das sei laut Audrey nicht der Fall: Trumps unverkennbare Frisur sei hingegen komplett natürlich.

Nach ihrer dreitägigen Zusammenarbeit blieb die Visagistin für einige Zeit als Make-up-Künstlerin bei Ivanka Trump (43) tätig, entschied sich jedoch später, den Job aufzugeben. Sie beschreibt die Arbeit als anstrengend und schlecht bezahlt, ergänzt aber, dass die Trumps freundlich und respektvoll gewesen seien. Der strenge Vertraulichkeitsvertrag schränkte sie zudem stark ein. Als ihr Name schließlich durch ein Foto von Paparazzi bekannt wurde, profitierte sie von der plötzlichen Aufmerksamkeit und konnte viele neue Kunden gewinnen. Ob Audrey anlässlich Trumps anstehender, zweiter Amtseinführung wieder zur Puderquaste greift, bleibt ihr Geheimnis – sie bittet lediglich darum, ihr "viel Kraft und Energie" zu wünschen.

Getty Images Donald Trump im November 2024

Getty Images Donald und Ivanka Trump, 2020

