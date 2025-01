"Dschungelcamp"-Wissen: Promis leiden unter diesen Regeln

Kein anderes Format im deutschen Fernsehen baut wohl so sehr auf das Konzept der Hassliebe wie der RTL-Quotenpfeiler "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": Ende Januar öffnet das Kult-Format Dschungelcamp erneut seine Pforten und schickt eine neue Gruppe von Stars, darunter Alessia Herren (23), Lilly Becker (48), Sam Dylan (33) und Jörg Dahlmann (66), in den australischen Dschungel. Doch das Abenteuer ist alles andere als luxuriös, denn die Promis müssen nicht nur in den gefürchteten Dschungelprüfungen bestehen, sondern auch rund um die Uhr strenge Regeln befolgen. Vom Verbot, tagsüber ein Nickerchen zu machen, über Reis und Bohnen als einzige Mahlzeit bis hin zum Zwang, nachts immer eine Begleitperson zu wecken, um zur Toilette zu gehen – die Vorgaben machen den Kandidaten das Leben schwer, versüßen aber den Zuschauern den Fernsehabend. Denn wo der Fokus auf allem anderen als auf Bequemlichkeit liegt, sind Streit und Gezicke vorprogrammiert. Für zusätzlichen Ärger, äh Hunger, sorgt das Verbot, übrig gebliebene Mahlzeiten für den nächsten Tag aufzubewahren.

Zu allem Übel greift der Sender RTL bereits vor dem Einzug ins Camp ein und reguliert genau, was die Kandidaten mitbringen dürfen. Bei Edith Stehfest flattern daher schon die Nerven, bevor sie auch nur einen Zeh ins Camp gesetzt hat. Luxusartikel mit Markenlogos, Wassersprudler oder Moskitonetze? Alles tabu! Bücher, Süßigkeiten oder elektronische Geräte zählen ebenso zu den verbotenen Gegenständen. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit harten Konsequenzen rechnen, die auch die gesamte Gruppe treffen können. Vor allem der Entzug von Zigaretten und die Abgabe der wenigen Luxusgüter führen regelmäßig zu Spannungen im Camp. Besonders häufig werden Regeln wie das unerlaubte Teilen von Gegenständen oder das Vergessen zugeteilter Aufgaben gebrochen, was die Macher prompt bestrafen. Die Richter sind dann die Moderatoren Jan Köppen (41) und Sonja Zietlow (56), die das Ganze mit spitzer Zunge kommentieren – und sich einen Großteil der Sendung aus sicherer Entfernung von dem schaurigen Getier ins Fäustchen lachen.

Die Regeln und Verbote haben vorrangig also nur einen Zweck: zur Dynamik der Show beizutragen. Die Sendung ist schließlich nicht umsonst seit Jahren ein Publikumsmagnet. Doch hinter den strengen Vorgaben steckt natürlich nicht nur eine Strategie für mehr Unterhaltung, sondern auch die Möglichkeit für die Teilnehmer, ihre persönlichen Grenzen zu sprengen. Und legt man sich ein dickes Fell zu, trotzt all den Widrigkeiten im RTL-Dschungel und zieht sein Ding durch, darf man sich – so wie unter anderem Lucy Diakovska (48) – Dschungelkönigin nennen. Das Haupt, das die begehrte Dschungelkrone trägt, wiegt allerdings schwer: Denn für die Promis ist es ein Balanceakt zwischen Durchhalten und Drama, der die Show jedes Jahr aufs Neue zu einem Zuschauermagneten macht. Reality-Star und Dschungelkönig Marc Terenzi (46) brachte es einst auf den Punkt: "The Regels sind the Regels!" Wer ab dem 24. Januar den Herausforderungen gewachsen ist, bleibt spannend – sicher ist jedoch, dass es erneut einige unvergessliche Momente geben wird.

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow, Moderatoren von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Jan Köppen, Lucy Diakovska und Sonja Zietlow im Dschungel-Baumhaus

Anzeige Anzeige

Anzeige