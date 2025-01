Das würde Yeliz Koc gern mit ins Dschungelcamp schmuggeln

Der Countdown zum Dschungelcamp läuft – die Regeln sind klar: Jeder Star darf nur zwei Luxusgegenstände mit in den Busch nehmen und auch da gibt es Grenzen. Im Interview mit Bild verrät Kandidatin Yeliz Koc (31), was sie am liebsten mitnehmen will, aber auf keinen Fall genehmigt bekommt. "Wenn ich etwas ins Camp schmuggeln könnte, dann wären es Zigaretten!", meint die Promi Big Brother-Gewinnerin von 2024. Aber wenn es um Kippen geht, ist der Dschungel besonders streng – die sind nämlich in der Regel streng limitiert und für jeden Raucher einzeln abgezählt. Als Lagerstrafe gibt es auch gerne mal Rauchverbot – das könnte für Yeliz dann wohl eine der größten Herausforderungen sein.

Die Erste, die versucht, Zigaretten zu schmuggeln, wäre Yeliz schon mal nicht: In der Allstars-Staffel vergangenes Jahr machte Gigi Birofio (25) ebenfalls einen Versuch und versteckte Glimmstängel in seiner Hose – ohne Erfolg. Was die Mutter einer Tochter aber auf jeden Fall mitnehmen kann, ist ein ganz besonderes Geschenk von ihrem Liebsten Jannik Kontalis. "Ich trage ein Armband, das mir Jannik geschenkt hat – ein Kleeblatt. Es bringt mir hoffentlich Glück." Begleiten wird der Influencer seine Liebste nicht. Während er zu Hause bleibt, werden Yeliz' Schwester Filiz (38), ihre Mama und Töchterchen Snow (3) zur Unterstützung mit nach Australien fliegen.

Das Dschungelcamp ist aber nicht nur für seine Entbehrung bekannt, sondern auch für die hitzige Stimmung. Der Verzicht auf Essen und Zivilisation lässt Kleinigkeiten schnell überkochen. Yeliz kann sich auch bestens vorstellen, mit wem es für sie richtig krachen könnte. Vor allem Sam Dylan (33) könnte ihr gefährlich werden, meint die 31-Jährige. "Es wird wahrscheinlich mit Sam knallen. Dafür ist er ja bekannt", überlegt sie. Und dabei sei sie eigentlich ein Mensch, der nicht gerne streite. Streit sei nicht das, worauf Yeliz aus sei – dafür hat sie aber offenbar viel mehr ein Auge auf den Dschungelthron geworfen: "Ich hoffe, dass ich die Krone mit nach Hause bringe."

Jannik Kontalis und Yeliz Koc / ActionPress Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

