Diese Luxusartikel darf Sam Dylan nicht mit ins Camp nehmen

In wenigen Wochen muss Sam Dylan (33) sein Durchhaltevermögen unter Beweis stellen. Denn für den Realitystar geht es ab nach Australien ins Dschungelcamp! Natürlich durfte sich auch der Sommerhaus-Kandidat zwei Luxusartikel heraussuchen, die ihm seinen Aufenthalt in Down Under etwas versüßen sollen. Auf Instagram verrät Sam jetzt, dass so gut wie alle seiner angedachten Luxusartikel vom Sender verboten wurden. "Zum Beispiel wollte ich ein Designer-Outfit mitnehmen – abgelehnt", berichtet er.

Seine zweite Idee ist ein wenig ausgefallener gewesen. Dennoch verstehe Sam nicht, wieso er diesen Artikel zu Hause lassen muss. "Fragen kostet ja nichts. Ich finde, es wäre mal cool, wenn mal was Neues an Luxusartikeln dabei wäre, was noch nicht im Dschungel war. [...] Ob ich vielleicht einen SodaStream mitnehmen könnte?", heißt es in einer Sprachnachricht, die Sam an jemanden auf WhatsApp verschickt hat. Immerhin brauche es dafür keinen Strom. Aber auch diese Idee gefiel dem Sender offenbar überhaupt nicht.

Aber nicht nur Sams Wünsche wurden abgelehnt, auch Yeliz Kocs (31) erste Wahl des Luxusartikels wurde abgewiesen. Die Influencerin hatte vor, ein Insektennetz mit in den Dschungel zu nehmen, das sie über ihren Schlafplatz spannen wollte. "Tatsächlich war das mein Luxusartikel-Wunsch. Ist nur leider nicht erlaubt", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Welche Luxusartikel die Stars also mit in den Dschungel nehmen werden, bleibt abzuwarten.

Getty Images Sam Dylan im April 2024

RTL / Boris Breuer Yeliz Koc, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

