Gynäkologin zweifelt an Bonnie Blues Sexmarathon-Rekord

Bonnie Blue will nach eigenen Angaben mit 1.057 Männern innerhalb von nur zwölf Stunden geschlafen haben. Damit hätte das OnlyFans-Model den Weltrekord von Lisa Sparks geknackt, die mit 919 Männern an einem Tag intim wurde. Doch ist Bonnies Angabe überhaupt wahr? Gynäkologin Dr. Shree Datta zweifelt daran. Gegenüber Daily Mail bemängelt sie die körperliche Belastung, den logistischen Aufwand und die Zeit, die für diesen Sexmarathon nötig wären. Wenn Bonnies Angaben stimmen, hätte sie mit jedem Mann nur 41 Sekunden schlafen können.

Die Ärztin kritisiert auch, dass ein solcher Rekordversuch nicht nur kurzfristige, sondern auch langfristige Folgen haben könne: "Körperliche Traumata könnten zu vaginalen oder analen Reizungen sowie zu einem potenziell höheren Risiko von Harnwegs- und Geschlechtsinfektionen führen." Lisa Sparks bereut es mittlerweile, damals mit 919 Männern Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. "Um ganz ehrlich zu sein: Dieses Ereignis ist das Einzige, was ich in meinen über 21 Jahren in der Pornobranche bis heute bereue", erklärt sie gegenüber The Sun.

Nach dem Sexmarathon plauderte Ali Walker, der auch mit Bonnie Sex haben wollte, sich aber in letzter Sekunde umentschied, über das Abenteuer. "Sie war in der Mitte und es gab eine Menge Typen um sie herum, die alles Mögliche mit ihr machten. Ich kannte keinen der anderen Leute dort – sie hatten alle Masken auf", erzählte er Daily Mail. In der Villa bekam jeder Mann eine Art Sturmhaube ausgehändigt: "Es war eine blaue Maske, sehr dünn, wie die, die Bankräuber tragen."

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue im Dezember 2024

