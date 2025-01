Lily Phillips bricht Schweigen zu Bonnie Blues Sexmarathon

Bonnie Blue sorgte kürzlich mit einem ungewöhnlichen Rekord für Schlagzeilen: Die OnlyFans-Creatorin behauptete, mit 1.057 Männern innerhalb von zwölf Stunden geschlafen zu haben. Diese außergewöhnliche Leistung ließ Social-Media-Star Lily Phillips (23) nicht unkommentiert. Diese hatte ebenfalls geplant, den schlüpfrigen Rekord aufzustellen. Allerdings kam Bonnie ihr dabei offenbar zuvor. Doch die Beauty zeigt sich dennoch beeindruckt von der Arbeitsmoral ihrer Kollegin. "Ich respektiere es. Das ist harte Arbeit, also Glückwunsch an sie", äußerte sie sich gegenüber Fabulous.

Lily betonte aber auch, dass sie sich durch Bonnies Rekord nicht herausgefordert fühle: "Ich denke nicht, dass es einen Wettbewerb gibt und ich fühle mich nicht dazu verpflichtet, jetzt mit 1.058 Männern zu schlafen." Sie habe keine Angst, ihr Vorhaben jetzt nicht mehr ausführen zu können. "Ich denke, es gibt genug Männer auf dieser Welt für uns beide", fügte sie humorvoll hinzu.

Ihr großes Vorhaben kündigte Lily vor einigen Wochen auf X an. "Letzte Woche hatte ich 101 Männer. Das war nur das Aufwärmen", deutete sie damals vielsagend an und teaserte an: "Im Februar werde ich die erste Person sein, die innerhalb eines Tages mit einer vierstelligen Zahl an Männern Sex hatte. Ich möchte, dass ihr dabei seid." Dabei kam ihr ihre Kontrahentin Bonnie nun aber wohl zuvor.

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Internet-Star

Instagram / lilyphilipp_s Lily Philipps, 2025

