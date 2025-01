Öffentlichkeit ade? Bushido wünscht sich privateres Leben

Bushido (46) wurde im Laufe seiner Karriere als Rapper deutschlandweit bekannt. Gemeinsam mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (43) teilt der Musiker sein Leben seitdem mit der Öffentlichkeit. Doch könnte damit etwa bald Schluss sein? In ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" spricht Bushido ehrlich über seine Zukunftspläne – und die beinhalten offenbar ein ruhigeres Leben. Zwar habe man als Prominenter einige Annehmlichkeiten, die einem das Leben versüßen, doch: "Ich war noch nie ein Typ, der das so wirklich, wirklich genossen hat, in der Öffentlichkeit zu sein."

Genau diese Eigenschaft schätze Anna-Maria so sehr an ihrem Mann. Das Paar macht deutlich, dass es wichtige Entscheidungen immer gemeinsam treffe. Dazu gehört irgendwann bestimmt auch der Zeitpunkt, an dem sich die Familie aus der Öffentlichkeit zurückzieht. "Und für uns beide war auch immer klar, dass es [die Öffentlichkeit] irgendwann auch endlich ist", erklärt Bushido und fügt hinzu: "Ich glaube wirklich sehr daran, wir können uns aussuchen, wann Schluss ist."

An Bushidos Wunsch, sich zurückzuziehen, sei vor allem ein Thema schuld: "Wir reden über Rap. Und das will ich nicht mehr in meinem Leben haben." Sein Vorhaben könnte der Musiker noch in diesem Jahr umsetzen. "Ich möchte gerne 2025 dafür nutzen, mich komplett entkoppeln zu können von der Musik und der Öffentlichkeit", berichtet er in seinem Podcast. Er hoffe darauf, dass er irgendwann nicht mehr erkannt werde.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido, 2024

Getty Images Bushido im DSDS-Finale 2024

