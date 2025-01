Selbst geschnitten: Julia Fox zeigt ihre neue Kurzhaarfrisur

Julia Fox (34) sorgte bei der Premiere ihres neuen Films "Presence" in New York City am 16. Januar für Aufsehen. Die Ex von Kanye West (47) erschien mit einem selbst geschnittenen Pixie-Cut, den sie sich zu Hause mit einer Küchenschere verpasst hat. Auf dem roten Teppich verriet sie, dass sie sich von Jim Carreys (63) Rolle als Ace Ventura inspirieren ließ: "Ich war auf der Suche nach so etwas wie 'schmieriger Typ'. Ich stehe momentan total darauf." Obwohl sie das Experiment nach eigenen Angaben im ersten Moment bereute, war sie mutig und sagte: "Es sind nur Haare. Die wachsen wieder nach."

Julia dokumentierte den radikalen Schritt zudem auf TikTok und teilte den Prozess, bei dem sie zunächst einen Bob schnitt und dann immer weiter kürzte. Zu dem Video schrieb die Stil-Ikone: "Ich habe es sofort bereut." Doch das Feedback ihrer Fans war durchweg positiv. Auf der Premiere kombinierte sie ihren Look mit einem auffälligen, floral gemusterten Hemd, einer schwarzen Hose und einem Mantel. Obwohl ihr neuer Stil überraschend kam, ist die Schauspielerin bekannt für ihre mutigen und extravaganten Modestatements. Zuletzt hatte sie einen komplett anderen Look mit langen, silbrig-lilafarbenen Haaren präsentiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Julia bei einem ihrer Looks selbst Hand anlegt. 2022 schminkte sie sich für die berühmte Vanity-Fair-Afterparty im Anschluss an die Verleihung der Oscars einfach kurzerhand selbst – und ging damit sogar auf Social Media viral. Zu dem Anlass trug die Autorin von "Down the Drain" einen tiefschwarzen – und vor allem auffallend geformten – Eyeliner. "Ich habe ihn tatsächlich selbst aufgetragen, ja", erklärte sie die Hintergründe des auffälligen Make-ups im Interview mit Vanity Fair.

Getty Images Julia Fox bei der Premiere von "Presence" in New York City

Getty Images Julia Fox, Künstlerin

