Taylor Swift macht Mahomes-Familie ein besonderes Geschenk

Brittany (29) und Patrick Mahomes (29) durften vor wenigen Tagen ihre Tochter Golden Raye willkommen heißen. Ihre Freundin Taylor Swift (35) überraschte das Paar mit einem besonders persönlichen Geschenk: einer von ihr selbst gestrickten Babydecke. Eine Quelle berichtet Page Six: "Taylor freut sich so sehr darauf, Brittanys und Patricks kleines Mädchen kennenzulernen, und sie könnte sich nicht mehr für ihre Freunde freuen." Zu diesem süßen Geschenk wurde sie durch eine Geste aus ihrer eigenen Vergangenheit inspiriert. "Taylors Tante hat ihr als Kind eine Babydecke gestrickt, sodass es für sie immer eine besondere Bedeutung hat und sie das Gleiche auch für ihre Freunde tun wollte", gibt der Informant weiter preis.

Diese Geste ist Teil einer kleinen Tradition, die sich Taylor seit einiger Zeit zu eigen gemacht hat. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Popsängerin eine ähnliche Decke für Chariah Gordon und Mecole Hardman Jr., die ebenfalls mit den Kansas City Chiefs verbunden sind, angefertigt. "Es ist etwas, das man nicht kaufen kann. Es kommt von Herzen", erklärt die Quelle weiter. Die Freundschaft zwischen Taylor und den Mahomes' entstand im Oktober 2023, nachdem sie ihre Beziehung mit Travis Kelce (35), einem Teamkollegen von Patrick, öffentlich gemacht hatte. Seitdem wurden die Sängerin und die ehemalige Fußballspielerin immer wieder zusammen bei den Spielen ihrer Partner gesehen – und manchmal gönnen sich alle vier sogar ein Doppeldate!

Patrick Mahomes und seine Highschool-Liebe Brittany sind seit mehr als einem Jahrzehnt ein Paar und seit März 2022 verheiratet. Gemeinsam ziehen sie nun drei Kinder groß: die dreijährige Sterling Skye, den einjährigen Patrick "Bronze" Lavon III und die neugeborene Golden Raye. Mit ihren kreativen und ungewöhnlichen Namensentscheidungen sorgen die beiden regelmäßig für Aufmerksamkeit. Patrick betonte während einer Pressekonferenz kürzlich, dass er sich für den Moment mit drei Kindern zufriedengibt, aber ein viertes Kind in der Zukunft nicht ausschließt. "Mein Ziel waren immer drei. Wir haben also drei gehabt. Wir werden eine Weile dabei bleiben und dann sehen, ob wir später noch ein weiteres Kind bekommen möchten", sagte er laut Page Six.

Instagram / brittanylynne Travis Kelce, Patrick Mahomes, Brittany Mahomes und Taylor Swift (v.l.n.r.)

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes auf Taylor Swifts Überraschungsparty

