"The Traitors"-Cast erkannte Britney Spears' Ex Sam nicht

Sam Asghari (30) ist Teil der 3. Staffel von "The Traitors", einer britischen Reality-Fernsehserie. Dass der Fitnesstrainer gleichzeitig auch der Ex-Mann von Britney Spears (43) ist, war aber keinem der anderen Teilnehmer bewusst. "Ich kannte Sam nicht. Ich weiß, wer Britney Spears ist, aber ich kenne nicht irgendeinen Ex von Britney Spears", gestand Fernsehstar Wells Adams (40) gegenüber Entertainment Weekly. Damit war der Mann von Sarah Hyland (34) nicht allein. Bob the Drag Queen verriet kürzlich in einem YouTube-Livestream: "Ich wusste nicht, dass dieser Mann der Ex-Mann von Britney Spears ist. Ich kenne ihn nicht, ich kenne diesen Mann nicht", gab Bob zu.

Einige der Cast-Teilnehmer hielten den Schauspieler sogar für eine ganz andere Person. "Ich war wirklich aufgeregt, denn zu diesem Zeitpunkt versuchen wir alle herauszufinden, wer die anderen sind, und jeder versuchte herauszufinden: 'Wer ist Sam?'", erinnerte sich die Dragqueen. Die ehemalige Wrestlerin Nikki Bella (41) verwechselte Sam mit Davide Sanclimenti von Love Island, was Bob durchaus nachvollziehen konnte. Auf YouTube hielt die Gewinnerin der achten Staffel von RuPaul's Drag Race ein Foto des Love Island-Gewinners hoch. "Das ist Davide, und das sieht wirklich wie Sam aus", bemerkte Bob.

Sam lernte die Pop-Ikone 2016 am Set ihres "Slumber Party"-Musikvideos kennen. Das Paar verlobte sich im September 2021. Sie heirateten im Juni 2022, ein Jahr später reichte der Fitness-Coach bereits die Scheidungspapiere ein. Trotz der plötzlichen Trennung ist Sam dankbar für die Ehe mit der "Womanizer"-Interpretin und die Erfahrungen, die er durch die Ehe gemacht hat. Für die Sängerin hingegen war die Trennung sehr schmerzhaft.

MEGA / KCS Presse Sam Asghari, Model

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

