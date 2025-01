Timothée Chalamet und Edward Norton machen Doppeldecker-Tour

Timothée Chalamet (29) beweist abermals, dass er für einen besonderen Auftritt auch gerne mal auf öffentliche Verkehrsmittel setzt: Gemeinsam mit Edward Norton (55) erkundete der 27-Jährige am Freitag die Straßen Roms – und das stilvoll in einem Doppeldeckerbus. Die beiden Schauspieler, die aktuell das Bob (83)-Dylan-Biopic "A Complete Unknown" promoten, genossen die Fahrt durch die Ewige Stadt sichtlich. Timothée erschien in einem türkis-braun-weiß gemusterten Pullover über einem weißen Shirt, kombiniert mit Jeans und einem khakifarbenen Schal. Edward wählte einen entspannten Look mit grüner Jacke, weißem Hemd und einer lässigen Sonnenbrille.

Die Sightseeingtour folgte auf Timothées außergewöhnlichen Auftritt bei der Londoner Premiere des Films. Statt in einer Limousine kam der Dune-Star mit einem Leihfahrrad vorgefahren – was ihn allerdings teuer zu stehen kam. In der französischen Talkshow "Quotidien" erklärte Timothée, er habe nach der Premiere einen Strafzettel über 75 Euro erhalten, da das Lime-Bike falsch geparkt war. "Es gab einen Stau", begründete der Oscar-Nominierte seine Wahl. Über den Vorfall scherzte er im Gespräch: "Eigentlich war es schrecklich, weil es fast wie Werbung für sie war."

Während der Fauxpas schnell vergessen sein dürfte, stehen für Timothée die nächsten Highlights bereits in den Startlöchern. Gemeinsam mit Dave Chappelle (51) wird der 27-Jährige die Moderation von Saturday Night Live übernehmen – und das gleich in einer doppelten Mission. Am 25. Januar führt er nicht nur zum dritten Mal durch die Kultshow, sondern gibt auch als musikalischer Gast sein Debüt. Fans dürfen sich dabei auf eine besondere Performance freuen: Timothée wird in der Rolle von Bob Dylan auf der Bühne stehen, die er in "A Complete Unknown" bereits eindrucksvoll verkörperte.

Getty Images Timothée Chalamet im Januar 2025

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

