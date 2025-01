"Bares für Rares"-Händler beschädigt versehentlich Rarität

Bei der beliebten Trödelshow Bares für Rares, moderiert von Publikumsliebling Horst Lichter (63), kam es in einer neuen Ausgabe zu einem Missgeschick, das für Aufsehen sorgte: Susanne und Andreas Drengwitz hatten eine seltene Astronauten-Figur aus Blech mitgebracht, die der Experte Detlev Kümmel auf einen Wert von 200 bis 250 Euro schätzte. Doch im Händlerraum nahm das Unheil seinen Lauf, als Händler Markus Wildhagen (58) das Exponat näher begutachtete. Dabei brach er versehentlich einen Schalter des seltenen Stücks ab. Auf die Rufe seiner Kollegen, er müsse den beschädigten Blech-Astronauten nun selbst kaufen, reagierte Markus prompt und zahlte 180 Euro.

Zum Glück stellte sich heraus, dass der entstandene Schaden nur geringfügig war. Der Schalter lässt sich mit einer einfachen Reparatur wieder befestigen, was sowohl die Verkäufer als auch Markus aufatmen ließ. Wie Markus erklärte, hätte er das Objekt auch ohne das Malheur gerne in seine Sammlung aufgenommen, denn sein Interesse an der außergewöhnlichen Figur sei aufrichtig gewesen. So blieb der Fauxpas letztlich eine kleine Anekdote in der sonst routinierten Atmosphäre des Händlerraums, in der die Antiquitäten-Liebhaber auf Spurensuche gehen.

"Bares für Rares" begrüßte bereits Schauspielgrößen wie Sky du Mont (77). Die Sendung begeistert ihr Publikum seit Jahren und läuft werktags im ZDF. Seit Anbeginn moderiert Horst mit seiner charmanten Art, während Experten wie Detlev den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Händler wie Markus und seine Kollegen sorgen im zweiten Teil der Show oft für Spannung, wenn es um das Feilschen geht. Markus, der für sein humorvolles und ehrliches Wesen bekannt ist, hat mit diesem Vorfall sicherlich gezeigt, dass bei ihm Fairness großgeschrieben wird – auch wenn mal ein kleines Missgeschick passiert.

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel "Bares für Rares"-Händler und Horst Lichter

Anzeige Anzeige

ZDF/Sascha Baumann Detlev Kümmel, Horst Lichter und Sky du Mont bei "Bares für Rares"

Anzeige Anzeige