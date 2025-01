Demi Moore erklärt die richtige Aussprache ihres Namens

Die Schauspielerin Demi Moore (62) überraschte kürzlich ihre Fans mit einer verblüffenden Offenbarung: Ihr Name wurde jahrelang falsch ausgesprochen. Während eines früheren Auftritts in der Talkshow "The Tonight Show with Jimmy Fallon", dessen Ausschnitt nun wieder viral ging, erklärte sie die korrekte Aussprache ihres Vornamens. Anders als viele annehmen, laute dieser im Englischen "Duh-mee" und nicht "Deh-mee". Demi scherzte dabei mit Moderator Jimmy Fallon (50), dass ihre Version besser zu ihrem Nachnamen passt.

Sie habe die Entscheidung bewusst getroffen, berichtete sie, obwohl ihre Familie ihren Namen ursprünglich ähnlich aussprach wie der von Sängerin Demi Lovato (32). Eine überraschende Gemeinsamkeit verbindet die beiden Prominenten mit dem gleichen Vornamen: Beide stammen aus den südwestlichen Vereinigten Staaten – die Schauspielerin aus New Mexico, die Sängerin aus Texas. Demi erzählte, dass sie und die Sängerin sich einst darüber ausgetauscht hätten, wie sie ihre Namen unterschiedlich in der Aussprache anpassen, um sie harmonischer wirken zu lassen. "Deh-mee Lovato klingt großartig. Und Duh-mee Moore passt einfach besser", erklärte sie lachend. Die Schauspielerin verriet zudem, dass ihr Name ursprünglich aus einer Zeitschrift stammt und ihre Eltern ihn damals aus Begeisterung übernommen hätten. Den Nachnamen "Moore" nahm sie später durch die Ehe mit Freddy Moore (✝72) an.

Demi, die mit ihrem Golden-Globe-Gewinn für den Film "The Substance" kürzlich ein starkes Comeback feierte, sprach in ihrem emotionalen Dankeswort über Selbstzweifel und innere Stärke. Nach Jahrzehnten der erfolgreichen Karriere verriet sie, dass ihr früher oft das Gefühl gegeben wurde, nicht zu genügen – weder klug, attraktiv noch talentiert genug zu sein. "Dann habe ich eine Frau kennengelernt, die mir sagte: 'Sie werden nie genug sein. Sie werden aber Ihren eigenen Wert erkennen, wenn Sie einfach den Maßstab weglegen.'" Demi schloss ihre Rede mit den Worten: "Und so feiere ich dies heute als Zeichen meiner Vollkommenheit und der Liebe, die mich antreibt, und als die Gabe, etwas zu tun, das ich liebe – und als Erinnerung daran, dass ich dazugehöre." Privat feierte die Schauspielerin ihren Erfolg mit ihren drei Töchtern Rumer (36), Scout und Tallulah (30), die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Bruce Willis (69) hat.

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Getty Images Demi Moore, Gewinnerin bei den Golden Globes 2025

