Ist das vielleicht der Grund für Demi Moores Single-Dasein?

Demi Moore (62) ist seit ungefähr zwei Jahren Single. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Schauspielerin allein ist. Sie teilt sich ihr Zuhause nämlich mit neun Hunden – die alle in ihrem Bett schlafen, wie sie im Interview mit Bunte zugibt. "Jeder hat seinen eigenen Platz. Wahrscheinlich bin ich deswegen Single", vermutet der "Ein unmoralisches Angebot"-Star scherzhaft. Ein wirkliches Problem mit ihrem Single-Dasein scheint sie aber nicht zu haben. "Wir Frauen haben oft die Vorstellung, dass man mit dem Alter an die Seitenlinie gedrängt wird oder weniger begehrenswert oder weniger wertvoll ist. Wer sagt, dass man mit über 50 weniger begehrenswert ist?", betont Demi.

Nähere Details zu ihrem aktuellen Liebesleben verrät sie nicht, und ebenso wenig zu ihren geliebten Vierbeinern. Einer von ihnen steht mittlerweile aber schon fast genauso in der Öffentlichkeit wie die 62-Jährige selbst. Fans zeigen sich besonders begeistert von ihrer Chihuahua-Hündin Pilaf, die sogar ihre eigene Instagram-Seite hat. Darüber hinaus durfte sie ihre Besitzerin schon das ein oder andere Mal zu öffentlichen Auftritten begleiten – wie beispielsweise in die "The Graham Norton Show", wo Demi sie als ihre "besondere Lebensgefährtin" bezeichnete.

Zuletzt durfte Daniel Humm an der Seite von Demi sein. Im November 2022 war die Romanze des Schweizer Starkochs und der "Ghost"-Darstellerin jedoch vorbei. Insgesamt war Demi dreimal verheiratet: 1981 ging sie mit Musiker Freddy Moore (✝72) den Bund der Ehe ein, ließ sich jedoch nach vier Jahren scheiden. Von 1987 bis 2000 war der Hollywoodstar an der Seite von Schauspieler Bruce Willis (69) und bekam die drei Töchter Tallulah (30), Scout (33) und Rumer (36) mit ihm. 2005 gab sie dann Ashton Kutcher (46) das Jawort, ihre Ehe scheiterte jedoch acht Jahre später.

Instagram / demimoore Demi Moore mit ihrer Hündin Pilaf im September 2024

Getty Images Bruce Willis und Demi Moore mit ihren Kids Rumer, Scout und Tallulah sowie Ashton Kutcher, Juni 2003

