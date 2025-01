Die Fans erkennen Jessica Simpsons Mutter Tina kaum wieder

Jessica Simpson (44) hat ihrer Mutter Tina Simpson (65) anlässlich ihres Geburtstages eine ganz besondere Liebeserklärung gemacht. Am 18. Januar teilte die Sängerin ein Foto auf Instagram, auf dem sie gemeinsam mit ihrer Mutter zu sehen ist. Auf der Aufnahme lächelt das Mutter-Tochter-Duo in die Kamera, wobei besonders Tinas verändertes Aussehen auffällt. Die 65-Jährige präsentiert ein deutlich schlankeres Gesicht und eine neue Frisur. "Alles Gute zum Geburtstag an meine Mami – sie spendet mir Liebe, Leidenschaft und Sinn", schrieb Jessica unter das Bild und beschrieb ihre Mutter voller Bewunderung als ihre größte Inspiration und Stütze. Auch ihre Fans reagierten – überwiegend erstaunt – auf das Bild.

Die Kommentare unter Jessicas Post waren voller Überraschung, denn viele ihrer Follower erkannten Tina zunächst gar nicht. "Ist das wirklich deine Mutter?", fragte ein User, während ein anderer schrieb: "Ich dachte, das wäre Ashlee (40)!" Tina wurde von einigen Fans fälschlicherweise für die jüngere Schwester von Jessica, Ashlee Simpson, gehalten.

Jessica und ihre Mutter Tina verbindet eine besonders enge Beziehung, die nicht nur privat, sondern auch beruflich wertvoll ist. Tina hat die Karrieren ihrer Töchter stets unterstützt und ist selbst eine erfolgreiche Geschäftsfrau. In Interviews hat Jessica oft über die Stärke ihrer Mutter gesprochen und betont, wie sehr diese sie inspiriert. Neben Jessicas drei Kindern und ihrer jüngeren Schwester Ashlee spielt Tina eine der zentralen Rollen in der Familie Simpson.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Simpson im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Anzeige Anzeige