Prinzessin Kate brachte Krankenhaus-Mitarbeitern Geschenke

Prinzessin Kate (43) hat bei ihrem offiziellen Besuch des Royal Marsden Hospital kürzlich einen bleibenden Eindruck bei Krebspatienten und Mitarbeitern hinterlassen. Dabei handelte es sich um ihren ersten öffentlichen Auftritt im neuen Jahr. In der Klinik hatte Kate, die letztes Jahr selbst mit Krebs diagnostiziert worden war, ihre Chemotherapie durchlaufen. Doch Kate soll das Krankenhaus Berichten von MailOnline zufolge schon einmal kurz vor den Feiertagen heimlich besucht haben. Ohne großes Aufsehen zu erregen, soll die Prinzessin über einen Hintereingang in die Klinik gekommen sein – genau wie bei ihren Behandlungen. Bei ihrem Besuch brachte sie den Mitarbeitern des Krankenhauses als Zeichen ihrer Dankbarkeit handverlesene Weihnachtsleckereien mit.

Bei ihrem jüngsten Besuch nahm sich die Frau von Prinz William (42) Zeit für Gespräche mit Patienten, die sich ebenfalls in Behandlung befinden. Besonders emotional wurde es bei Kate, als sie eine Frau in den Arm nahm, deren 19-jährige Tochter auf der Intensivstation liegt. "Es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte mehr tun, um zu helfen. Ich wollte hierherkommen und meine Unterstützung für die großartige Arbeit zeigen, die hier geleistet wird, und für diejenigen, die sich in Behandlung befinden und eine so schwere Zeit durchmachen", sagte Kate laut Hello! zu der Mutter und fügte noch hinzu: "Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen, und ich wünsche Ihnen viel Glück. Sie sind in den besten Händen."

Während des Besuchs wurde zudem bekannt gegeben, dass Kate gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William die Schirmherrschaft über das Krankenhaus übernehmen wird. Prinzessin Kates eigene Diagnose machte sie selbst im März vergangenen Jahres öffentlich. Nachdem sie sich einer Chemotherapie unterzogen hatte, gab sie kürzlich auf Instagram bekannt, dass sie sich nun in Remission befinde.

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William

