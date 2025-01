Skurril: Madonna verdirbt Theatershow mit Katzen-Performance

Madonna (66) hat bei einer interaktiven Theateraufführung im Zentrum Londons für Verwunderung gesorgt. Während einer Show, bei der die Teilnehmer verschiedene Szenarien durchleben sollen, schlüpfte die Sängerin voller Überzeugung in die Rolle einer Katze und krabbelte miauend durch den Raum. So weit, so gut, wäre da nicht die strenge Begrenzung auf fünf Minuten pro Act: Anstatt sich wie alle anderen dem Zeitplan zu unterwerfen, entschied die Queen of Pop kurzerhand, dass ihre Stubentiger-Performance mehr Raum einnehmen sollte. Ganze 15 Minuten soll Madonna schnurrend auf Knien verbracht haben, was den Ablauf der eng getakteten Auftritte erheblich gestört habe, wie Daily Mail berichtet. Obwohl Zuschauer und Co-Darsteller gleichermaßen irritiert waren, habe es niemand gewagt, die mehrfach preisgekrönte Künstlerin zu unterbrechen.

Die interaktive Show "You Me Bum Bum Train" ist bekannt für skurrile Darbietungen. Regelmäßig zieht das ungewöhnliche Format prominente Besucher wie Benedict Cumberbatch (48), Dominic West (55) und Kate Winslet (49) an – und sorgte schon früher für unerwartete Momente, etwa als Prinz Harry (40) angeblich einmal über die Menge crowdsurfte. Doch Madonnas exzentrisches Betragen scheint selbst für diese Maßstäbe aus dem Rahmen gefallen zu sein. Einer der Darsteller der Show erklärte enttäuscht, dass ihr Verhalten die gesamte Vorführung "ruiniert" habe.

Madonnas unkonventionelle Choreografie auf Samtpfoten passt zu ihrem Ruf als rebellische Popikone: Seit Jahrzehnten setzt sie mit ihren Auftritten und ihrer Musik Maßstäbe und scheut dabei keinen Tabubruch. Erst vor Kurzem erholte sich die Sängerin im Krankenhaus von einer schweren bakteriellen Infektion, doch scheint sie trotz dieses kleinen gesundheitlichen Rückschlags nichts von ihrer Energie verloren zu haben. Ihre Fans lieben sie für ihre selbstbewusste Art, doch werfen Geschichten wie diese auch die Frage auf, wo für Weltstars die Grenze zwischen gelebter Kunstfreiheit und der nötigen Rücksichtnahme auf andere liegt.

