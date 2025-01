So elegant posiert Timothée Chalamet bei Pressetermin in Rom

Timothée Chalamet (29) zeigt sich von seiner stylishen Seite: Für seinen neuen Film "A Complete Unknown" präsentierte er sich in Rom in Topform. Gemeinsam mit seinen Co-Stars Edward Norton (55) und Monica Barbaro (34) posierte der Dune-Star für einen Fotocall im eleganten Hotel De La Ville. Dabei trug Timothée eine elegante Kombi aus brauner Wildlederjacke und einer passenden Hose, die er mit einem weißen, halb offen getragenen Hemd kombinierte, wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Ein Bandana um seinen Hals und Retro-Sonnenbrillen in Schildpattoptik rundeten das Outfit ab, schwarze Boots verliehen dem Look die nötige Coolness.

Seine Kollegen standen ihm in Sachen Stil in nichts nach: Edward zeigte sich in einer olivgrünen Jacke und kombinierte dazu ein weißes Hemd und schwarze Skinny-Jeans. Schicke Sneaker in Khaki und eine verspiegelte Sonnenbrille gaben ihm einen lässigen Touch. Monica setzte auf klassische Eleganz: Ein tief ausgeschnittenes weißes Hemd mit einer diamantbesetzten Brosche und eine schwarze Schlaghose betonten ihre schlanke Silhouette. Silberne High Heels sorgten für den letzten Schliff.

Für Gesprächsstoff hinter den Kulissen sorgte Monica bereits vor einiger Zeit, als es hieß, dass sie die Aufmerksamkeit von Tom Cruise (62) auf sich gezogen habe. Der Top Gun-Star soll großes Interesse an der 34-Jährigen haben. "Tom findet sie atemberaubend schön", verriet Insider gegenüber In Touch. Gerüchten zufolge nutzte der Hollywood-Star seine Kontakte, um Monica ihre Rolle als Joan Baez (84) im Bob Dylan (83)-Biopic zu verschaffen – der Streifen, für dessen Premiere sie und ihre Filmpartner aktuell auf großer Promo-Tour sind. Ob Tom damit lediglich ihre Karriere fördern oder auch persönlich punkten wollte, bleibt wohl sein Geheimnis.

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Edward Norton

Getty Images Tom Cruise mit dem Cast von "A Complete Unknown" 2024

