So verbringen Nina und Jürgen die Tage vorm Dschungelcamp

Nina Bott (47) und Jürgen Hingsen (66) sind in Australien angekommen und bereit, sich der Herausforderung Dschungelcamp zu stellen. Doch wie verbringen die Schauspielerin und der Sportler eigentlich ihre letzte Woche vor ihrem Einzug? Der frühere Zehnkämpfer konzentriert sich vor allem erst einmal auf die Regeneration nach der Anreise. "Ich muss erst mal meinen Jetlag in den Griff kriegen", plaudert er gegenüber RTL aus. Er gehe die Wartezeit ruhig an und gönne sich nach einer anstrengenden Anreise Dehnübungen und Sport. Zudem möchte er möglichst viel Zeit mit seiner Frau Francesca verbringen. "Das Dschungelfieber wird dann sicher in den nächsten Tagen kommen", vermutet er gelassen.

Und auch die ehemalige GZSZ-Darstellerin hat die weite Anreise mit drei ihrer vier Kinder gut gemeistert. Für Nina steht in den letzten Momenten mit ihrer Familie das Genießen im Vordergrund: Planschen im Meer, die Natur erkunden und gutes Essen gehören aktuell zu ihrem Tagesprogramm. "Natürlich versuche ich jetzt noch, jede freie Minute mit den Kindern zu verbringen", betont sie im Interview. Große Umstellungen hat sie bereits hinter sich: Wochenlang verzichtete sie auf Kaffee und plante ursprünglich auch, Kohlenhydrate und Zucker zu reduzieren – ob sie dem jedoch vor dem Start der Show komplett treu bleibt, wisse sie aber noch nicht.

Dass Nina und Jürgen ihre Zeit vor dem Einzug ins Camp noch einmal richtig genießen und sich ausruhen wollen, ist sicherlich nicht verkehrt. Denn die Konkurrenz ist stark: Neben ihnen ziehen auch die Realitystars Sam Dylan (33), Alessia Herren (23), Maurice Dziwak (26) und Yeliz Koc (31) ein. Zudem wollen die Sängerinnen Anna-Carina Woitschack (32) und Edith Stehfest sich ihren Ängsten stellen, ebenso wie die Schauspieler Timur Ülker (35) und Pierre Sanoussi-Bliss. Jörg Dahlmann (66) und Lilly Becker (48) machen den Cast komplett.

Getty Images Jürgen Hinsgen und seine Frau Francesca im Januar 2024

Instagram / ninabott Nina Bott im Januar 2025

