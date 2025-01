Überraschung bei Fans: Joe Jonas zeigt sich in Frauenkostüm

Joe Jonas (35) überrascht seine Fans mit einem unerwarteten Look: In einem TikTok-Video zeigte sich der Musiker in Drag und sorgte damit für Begeisterung. In dem sechs Sekunden langen Clip trägt Joe ein schwarzes Satin-Kleid, eine blonde Bob-Perücke und auffälliges Make-up mit roten Lippen und betonten Augen. Begleitet wird der Auftritt von einem Zitat aus der 90er-Jahre-Horrorserie "Are You Afraid of the Dark?": "Ich gehe Rollschuhlaufen. Fass meine Sachen nicht an!" In der Kommentarspalte überschlagen sich die Reaktionen. Während eine Nutzerin schrieb: "Ich bin besessen davon und kann es nicht erklären", kommentierte ein anderer Fan scherzhaft: "Warum siehst du aus wie Patti LuPone?"

Warum genau Joe sich für diesen glamourösen Auftritt entschieden hat, bleibt unklar. Der 35-Jährige ließ seine Fans ohne weitere Erklärung zurück. Fest steht jedoch, dass er momentan in Toronto gesichtet wurde, vermutlich am Set des neuen Weihnachtsfilms von Bruder Nick Jonas (32) und dessen Frau Priyanka Chopra (42). Auch dieses Projekt sorgt bereits für Spekulationen, da es sich Berichten zufolge um eine Disney+-Produktion handeln soll. Joes virales Drag-Video kommt zu einer Zeit, in der er nach seiner Scheidung von Sophie Turner (28) im letzten Jahr die öffentliche Aufmerksamkeit ohnehin stark auf sich zieht.

Joe, der mit seiner Band Jonas Brothers seit Jahren zu den größten Stars der Musikszene zählt, ist bekannt für seine lockere Art, auf Social Media zu begeistern. Besonders ins Rampenlicht geriet er jedoch in den vergangenen Jahren durch die öffentliche Trennung von der Mutter seiner Kinder, mit der er vier Jahre lang verheiratet war. Trotz der Herausforderungen dieser Zeit betonte Joe immer wieder, wie wichtig es ihm sei, als guter Vater und Freund zu wachsen. Um die schwierige Zeit zu verarbeiten, lässt der Sänger diese Erfahrungen gerade in neue Solo-Musik fließen. Bereits im vergangenen Jahr teaserte er neue Songs an.

Getty Images Patti LuPone, Schauspielerin und Musical-Darstellerin

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

