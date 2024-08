Singt Joe Jonas in neuem Song über Sophies neue Beziehung?

Damit haben die Fans nicht gerechnet: Bei einem Konzert der Jonas Brothers in Tampa ertönen vor der eigentlichen Show ganz überraschend einige Minuten von einem noch unveröffentlichten Song von Frontmann Joe Jonas (34). In einem Video, das nun auf TikTok kursiert, kann man klar und deutlich die sanfte Melodie und emotionalen Lyrics des Songs hören. "You got the right to find someone new, you got the right to do what's right for you. For every night, I cry for you, cuz you got the right, you got the right, you got the right", lauten die Worte. In Deutsch bedeuten sie: "Du hast das Recht, jemand Neues zu finden, du hast das Recht zu tun, was für dich richtig ist. Denn jede Nacht weine ich um dich, weil du das Recht hast." Viele Fans vermuten jetzt, dass der Song von Sophie Turner (28) handelt. Mit dieser war er nämlich mehrere Jahre verheiratet gewesen.

Die Beziehung von Joe und Sophie ging viele Jahre lang gut. Die beiden haben sogar zwei gemeinsame Töchter. Nachdem die Scheidung des ehemaligen Paares bekannt gemacht wurde, häuften sich allerdings böse Gerüchte um die Schauspielerin, während Joe in den Medien gut wegkam. Darunter litt Sophie sehr, bis sie vor wenigen Monaten einen neuen Mann fand. Peregrine Pearson und die "Game of Thrones"-Darstellerin wirken bislang sehr glücklich miteinander. Für die Fans passt der Songtext ziemlich gut auf diese Situation, denn Joe singt weiter: "You got the right to take my heart, you got the right to break it apart, every night, I count my lucky stars, cuz you got the right." Übersetzt lautet der Text: "Du hast das Recht, mein Herz zu nehmen. Du hast das Recht, es zu zerbrechen. Jede Nacht schätze ich mich glücklich, denn du hast das Recht."

Allerdings ist auch Joe mittlerweile weiter gezogen. Bis Mai dieses Jahres war der US-Amerikaner mit Stormi Bree Henley (33) zusammen gewesen. Die kurze Romanze hatte nur sechs Monate angedauert. Danach war es einige Wochen still gewesen, doch sein Single-Dasein könnte bereits wieder vorbei sein. Vor zwei Tagen wurde er in Saint-Tropez beim Verlassen eines Hafens gesehen – in Begleitung einer mysteriösen, fremden Dame. Bis jetzt ist nicht bekannt, um wen es sich handelt und wie ernst Joe es mit seiner Begleitung meint.

Instagram / sophiet Sophie Turner mit Peregrine Pearson und Freunden

Getty Images Joe Jonas im September 2023

