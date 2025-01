Diesen Titel wird Prinz George erben, wenn William König ist

Prinz George (11), der älteste Sohn von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43), steht eines Tages vor der Aufgabe, selbst König zu werden. Doch bevor es so weit ist, wird ihm vermutlich ein besonderer Titel verliehen, wie The Sun berichtet: der des Prinzen von Wales. Laut Adelsexperte Huw Thomas folgt dieser Titel einer langjährigen Tradition. Bereits seit Jahrzehnten wird er vom amtierenden Monarchen an dessen Sohn weitergegeben. Der elfjährige Prinz könnte damit in die Fußstapfen seines Vaters William treten, der den Titel seit 2022 trägt, sowie seines Großvaters König Charles (76) III., der von 1958 bis zu seiner Krönung Prinz von Wales gewesen war.

Huw Thomas erklärte in einem Interview bei The Sun’s Royal Exclusive Show, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Monarchie daran etwas ändere. "Ich wäre überrascht, wenn diese Tradition nicht fortgeführt wird. Die Geschichte zeigt, dass sie an solchen Dingen festhält", so der Experte. Charles selbst hatte den Titel nur einen Tag nach dem Tod von Königin Elizabeth II. (✝96) an William weitergegeben. Doch William, der laut Thomas Wert darauf legen könnte, sich von seinem Vater abzuheben, stehe nun vor der Herausforderung, den Titel ähnlich erfolgreich auszufüllen wie Charles. Dieser hatte sich als Prinz von Wales insbesondere für Umweltprojekte und wohltätige Zwecke eingesetzt, darunter die Gründung der bekannten Initiative "The Prince's Trust", die bis heute vielen benachteiligten Jugendlichen hilft.

Die Rolle des Prinzen von Wales ist für die königliche Familie von besonderer Bedeutung. So hatte Charles seinen Einfluss unter anderem für die Förderung nachhaltiger Landwirtschaft genutzt – viele seiner Projekte bestehen bis heute. William und Kate haben jedoch bereits angedeutet, dass sie den Titel auf ihre eigene Weise ausfüllen wollen. Für Prinz George, der als begeisterter Fußballfan gilt, könnte dies in ferner Zukunft bedeuten, neue Akzente zu setzen.

Getty Images Prinz William erklärt Prinz George das Fußballspiel Spanien gegen England

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate und ihre Kids George, Charlotte und Louis

