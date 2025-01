Sind "Love is Blind"-Alina und Ilias noch immer verheiratet?

Ilias und Alina lernten sich im Rahmen der beliebten Netflix-Show Love is Blind: Germany kennen – und gaben sich dort sogar als einziges Paar das Jawort. Aber wie ging die Liebesgeschichte der beiden nach dem Ende der Dreharbeiten weiter? Bei der Wiedersehensshow gewähren die Kuppelshow-Kandidaten einen Einblick in ihre Liebesgeschichte – und enthüllen: Ja, sie sind auch rund ein Jahr nach dem Dreh noch immer ein glückliches Paar. "Alina muss es weiter mit mir aushalten", scherzt der 27-Jährige.

Alina hat bei der Reunion-Show auch noch eine große Überraschung für ihren Liebsten parat. Sie hat trotz anfänglicher Zweifel Ilias' Nachnamen angenommen – und das löst riesengroße Freude bei dem Unternehmer aus. "Es bedeutet mir wahnsinnig viel", betont er und fügt hinzu: "Dass das jetzt Wirklichkeit wird, macht mich unglaublich glücklich." Symbolisch überreicht Alina ihm ein gerahmtes Hochzeitsfoto, unter dem folgende Aufschrift zu lesen ist: "Mr. and Mrs. Pappas."

Doch so harmonisch lief es bei "Love is Blind: Germany" nicht immer ab! Ilias manövrierte sich zeitweise sogar fast ins Aus. Der Grund: Er gab seiner Alina im Rahmen der Show zwar das Jawort, verschwieg ihr aber, dass auch Gefühle für die Kandidatin Hanni in ihm aufflammten. Das löste seitens vieler Zuschauer viel Kritik aus. Kommentare, die er im Nachhinein gut verstehen kann, wie er gegenüber Promiflash erklärte: "Ich kann die Kritik in Teilen auf jeden Fall nachvollziehen [...], im Nachhinein tut es mir Alina gegenüber leid."

Netflix Ilias, "Love is Blind Germany"-Kandidat

Netflix Alina, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

