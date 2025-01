Falscher Text: Sarah Connor über ihren peinlichsten Auftritt

Sarah Connor (44), Deutschlands erfolgreiche Sängerin, sprach nun über einen peinlichen Moment ihrer Laufbahn, der selbst nach fast zwei Jahrzehnten unvergessen bleibt. 2005 sorgte die damals 24-Jährige für Schlagzeilen, als sie in der Allianz Arena vor 66.000 Fans die deutsche Nationalhymne anstimmen sollte. Nervös und überwältigt vom Moment sang sie statt "Blüh im Glanze" die falschen Worte: "Brüh im Lichte dieses Glückes". Dieser Patzer löste eine heftige Debatte aus, beschädigte vorübergehend ihr Image und brachte ihr viel Häme der Medien und Zuschauer ein.

In der Sendung Wer stiehlt mir die Show? erinnerte sich Sarah jetzt an den Moment und sprach ehrlich über die schwierige Erfahrung. "Ich stand da alleine auf diesem Rasen als junges Mädchen. Und dann haben die gesagt: 'Jetzt fang an!' Ich habe die Augen geschlossen, gesungen und sofort gemerkt: Da stimmt was nicht." Schon vor Jahren erklärte sie im Gespräch mit Stern, wie überwältigend die Situation war: "Ich hab's verkackt." Wochenlang wurde sie in der Klatschpresse als das "blonde Popsternchen" verspottet, das nicht einmal die Hymne ihres eigenen Landes beherrsche, obwohl der Patzer lediglich ihrer Nervosität zugeschrieben werden konnte.

Heute blickt Sarah erstaunlich reflektiert auf den Tiefpunkt ihrer Karriere zurück, auch wenn sie diesen Vorfall als "traumatisch" beschreibt. "Immer wenn ich nach München komme, denke ich, hier ist mal etwas ganz Schlimmes passiert." Die Sängerin, die inzwischen vierfache Mutter ist, hat sich seither komplett neu erfunden. Während sie in den 2000er-Jahren mit englischen Hits wie "From Sarah with Love" die Charts dominierte, wurde sie später zur gefeierten Singer-Songwriterin mit deutschen Balladen. Der Skandal ist zwar ein Teil ihrer Geschichte, doch Sarah zeigt, wie man trotz Rückschlägen erfolgreich bleibt – vielleicht sogar gerade wegen solcher Lektionen.

Getty Images Sarah Connor im Dezember 2021

Getty Images Sarah Connor im November 2019

