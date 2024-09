Sarah Connor posiert freizügig in einem sexy Ketten-Tanga

Sarah Connor (44) verabschiedet sich vom Sommer und lässt tief blicken. Die Sängerin veröffentlicht eine Fotoreihe auf ihrem Instagram-Profil, die auch ein pikantes Bikinifoto enthält. Auf dem sexy Schnappschuss posiert die "Under my Skin" in einem knappen Ketten-Tanga und einem bauchfreien grauen Top vor einem Spiegel. Ihr Bauchnabelpiercing sowie ihre zahlreichen Tattoos werden so bestens in Szene gesetzt. Doch was steht da eigentlich genau auf Sarahs Bauch? Es ist ein Spruch des Philosophen Dante und bedeutet übersetzt aus dem Italienischen so viel wie: "Die Liebe bewegt sogar die Sonne und die Sterne."

Die Fans feiern Sarahs Post und kommentieren fleißig. "Wow, du bist so schön" oder "Meine Güte, hast du einen schönen Body", schreiben beispielsweise zwei begeisterte Nutzer. Doch nicht bei allen Usern kommt der freizügige Post gut an. "Muss man sich in dem Alter noch so im Internet präsentieren? Es ist schon schlimm genug, dass Heidi Klum (51) nicht damit aufhört", lautet ein kritischer Kommentar.

Immer wieder nutzt Sarah ihre große Online-Reichweite, um auf ernste Themen aufmerksam zu machen. Die Musikerin setzt sich nämlich für die Rechte von Orcas ein und legte sich auch jüngst mit dem Reiseveranstalter TUI an. Dieser verkaufte Pauschalreisen, die Tickets für Shows mit den Meeresbewohnern beinhalteten. Laut den Berichten von Bild wandte sich Sarah kurzerhand mit einem Brief an das Unternehmen. "Es ist an der Zeit, damit Schluss zu machen! Im Gegensatz zu den Behauptungen von Meeresparks wie SeaWorld und Loro Parque sind die in den Meeresaquarien gefangenen Tiere nicht glücklich", erklärte sie und ergänzte: "Ich bitte Sie [...] inständig: Fördern Sie stattdessen Projekte, die das Ziel haben, die gefangenen Orcas in betreute Schutzgebiete im Meer zu überführen, wo sie selbstbestimmt und in Semi-Freiheit leben können."

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahconnor Sarah Connor, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Connor

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige