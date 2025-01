"Großartigste Frau": Justin Bieber trotzt Trennungsgerüchten

Seit Monaten kursieren immer wieder Krisengerüchte über Justin Bieber (30) und seine Frau Hailey (28) – in den vergangenen Wochen wurde wieder mehr darüber gemunkelt, dass bei dem Ehepaar der Haussegen schief hängt. Doch mit einem süßen Post in seiner Instagram-Story beweist der Musiker nun, dass bei ihm und seiner Frau entgegen der Spekulationen alles in bester Ordnung ist. Zu einem Foto seiner Liebsten schwärmt er: "Die großartigste Frau, die ich je gekannt habe und kennen werde."

Laut Insidern, die gegenüber Page Six sprachen, hat die Geburt ihres Sohnes Jack Blues im August vergangenen Jahres die beiden noch enger zusammengeschweißt. Justin blühe in seiner neuen Rolle als Papa auf – seine Frau ist davon hellauf begeistert. "Hailey hat seit dem Baby eine ganz andere Seite an Justin kennengelernt und liebt ihn jetzt noch mehr", verriet eine Quelle gegenüber Page Six. Auch mental gehe es dem 30-Jährigen aktuell wieder viel besser, nachdem er lange Probleme mit Depressionen und Angstzuständen hatte.

Schon seit das Model und der "Yummy"-Interpret ein Paar sind, werden sie regelmäßig mit Trennungsgerüchten konfrontiert. Besonders zuletzt, als Justin mehreren engen Freunden und auch Haileys Vater Stephen Baldwin (58) auf Instagram entfolgte. Doch trotz dieser Gerüchte scheint das Paar harmonisch zusammenzuleben und sich voll und ganz auf den kleinen Jack Blues zu konzentrieren. Laut einem Insider denken die beiden derzeit allerdings nicht über weiteren Nachwuchs nach, sondern widmen ihre Aufmerksamkeit voll und ganz ihrem Sohnemann. "Sie sind gerade sehr glücklich mit ihrem Leben", betonte der Informant gegenüber Ok! Magazine.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Anzeige Anzeige