Herzogin Sophie übernimmt Philips Rolle als Schirmherrin

Sophie Wessex (59) wird ihre Rolle in der royalen Familie stärken. Die Herzogin von Edinburgh wird in die Fußstapfen ihres verstorbenen Schwiegervaters Prinz Philip (✝99) treten und Plan International UK unterstützen. Die Wohltätigkeitsorganisation verkündete am 25. November auf X: "Wir freuen uns, unsere neue königliche Schirmherrin, Ihre Königliche Hoheit, die Herzogin von Edinburgh, bekannt zu geben. Als Verfechterin der Frauenrechte hat die Herzogin aus erster Hand erfahren, welche Auswirkungen Konflikte und Krisen auf junge Frauen und Mädchen haben können." Die globale Kinderhilfsorganisation fügte hinzu: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Herzogin, um das Bewusstsein für die Hindernisse zu schärfen, mit denen Mädchen auf der ganzen Welt konfrontiert sind."

Der Ankündigung wurde ein Foto von Sophies Besuch im vergangenen Oktober hinzugefügt. Die Herzogin reiste an die tschadisch-sudanesische Grenze, um sich aus erster Hand über die Auswirkungen des Konflikts zu informieren. Nach Angaben der Organisation seien über 10 Millionen Menschen gezwungen, wegen der Kämpfe aus dem Sudan zu fliehen. Frauen und Kinder machten dabei einen hohen Anteil der Flüchtlinge im Tschad aus. Der Tschad gehört zu den ärmsten Ländern weltweit. Zu den größten Problemen zählen die unzureichende Gesundheitsvorsorge, schlechte Bildungschancen, hohe Arbeitslosigkeit und die damit fehlende Perspektiven für die Jugend. Die Frau von Prinz Edward (60) sprach mit jungen Frauen und Mädchen, die von Plan International UK unterstützt werden. Sophies Besuch war von großer Bedeutung. Zum ersten Mal besuchte ein Mitglied der britischen Königsfamilie offiziell den Tschad.

Sophies neue Schirmherrschaft für Plan UK ist nicht die erste Wohltätigkeitsaktion, die sie von ihren Schwiegereltern übernommen hat. Im Oktober kündigte Girlguiding die Herzogin von Edinburgh als neue Schirmherrin an, nachdem sie zuvor deren Präsidentin war. Die britische Pfadfindergruppe für Mädchen war bereits 1953 von der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) unterstützt worden. Sophie zählte zu den wenigen ganz engen Bezugspersonen der Queen.

Chris Jackson/ Chris Jackson Collection Sophie Wessex, Herzogin von Edinburg bei Domaine Evremond Winery, September 2024, Canterbury

Getty Images Sophie von Wessex und die Queen, Juni 2016 in Ascot

