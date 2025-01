Hanni-Kritik: Jen meldet sich nach "Love Is Blind"-Reunion

Beim Love Is Blind: Germany-Wiedersehen bekam eine Kandidatin besonders ihr Fett weg – und zwar Hanni. Einige ihrer Mitstreiter, unter anderem Jen, warfen der Blondine vor, nicht mit ernsten Absichten an der Show teilgenommen zu haben, sondern durch den TV-Auftritt nur Reichweite generieren zu wollen. Dass ihre Mitkandidaten so hart mit Hanni ins Gericht gingen, stieß nun im Netz ebenfalls auf Kritik. Jen möchte das nicht auf sich sitzen lassen und meldet sich jetzt in ihrer Instagram-Story zu Wort. "In keinem Moment habe ich Hanni dafür kritisiert, dass sie das [die Show] als Sprungbrett potenziell nutzen könnte. Ich habe nur gesagt, dass das meine Einordnung ist und das aber nicht kritisiert", verteidigt Jen ihre Äußerungen.

Anders, als es in der Wiedersehens-Show gezeigt wurde, habe Jen die Kritik nicht von sich selbst geäußert, sondern wurde aktiv von dem Moderations-Duo angesprochen. "Ich musste in dem Moment auch sehr schnell schalten. [...] Das einzig Richtige, was ich da machen konnte, war, bei meinen Gefühlen zu bleiben", erklärt die Berlinerin in ihrer Stellungnahme. Auch nimmt die 31-Jährige auf die Fan-Kritik Bezug, dass sie den Vorwurf vorher mit Hanni hätte persönlich besprechen sollen. "Wir waren in den letzten Monaten nicht mehr so eng befreundet, wie es gerade dargestellt wird. Wir haben uns ab und an gesehen", kontert Jen die Kritik.

Der Vorwurf, dass Hanni mit der Datingshow ihre Karriere ankurbeln wollte, kommt nicht von irgendwoher. Noch während des TV-Experiments verdiente die Kölnerin ihre Brötchen als Immobilienmaklerin. Wie Hanni bei der Reunion verriet, hat sich das aber inzwischen geändert: "Mittlerweile bin ich schon selbständig [als Influencerin] damit." Damit sei sie aber noch lange nicht an ihrem Karriereziel angekommen, wie Hanni weiter ausplauderte: "Ich würde gerne in eine andere Nische gehen, gar nicht Influencer in dem Sinne, dass ich mein Leben teile, sondern halt eher ins Fernsehen. Das fände ich ganz spannend."

Anzeige Anzeige

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin Hanni

Anzeige Anzeige

Instagram / hannihase "Love Is Blind"-Hanni, August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige